انتفاخ في البطن.. شيرين عبد الوهاب تخضع لعملية جراحية دقيقة ..فيديو

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن إصابتها بورم ليفي كبير على الرحم؛ وهو ما استوجب تدخلًا جراحيًا دقيقًا لاستئصاله.
وقالت شيرين عبد الوهاب أثناء لقائها فى برنامج The Insider بالعربي، إن الورم تسبب في زيادة وزنها بمنطقة البطن، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بحملها.
وأوضحت شيرين عبد الوهاب "بعد استئصال الورم الليفي الكبير على الرحم، تناولت بعض العقاقير التى تحبس الماء فى الجسم؛ مما زاد من حجم وزنى أيضا".
يذكر أن شيرين عبد الوهاب قدمت منذ أيام آخر حفلاتها الغنائية فى الكويت والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.