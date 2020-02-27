AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

انتفاخ في البطن.. شيرين عبد الوهاب تخضع لعملية جراحية دقيقة ..فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:30 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن إصابتها بورم ليفي كبير على الرحم؛ وهو ما استوجب تدخلًا جراحيًا دقيقًا لاستئصاله.

وقالت شيرين عبد الوهاب أثناء لقائها فى برنامج The Insider بالعربي، إن الورم تسبب في زيادة وزنها بمنطقة البطن، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بحملها. 


وأوضحت شيرين عبد الوهاب "بعد استئصال الورم الليفي الكبير على الرحم، تناولت بعض العقاقير التى تحبس الماء فى الجسم؛ مما زاد من حجم وزنى أيضا". 


يذكر أن شيرين عبد الوهاب قدمت منذ أيام آخر حفلاتها الغنائية فى الكويت والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.   
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزنه 1680 جراما.. فريق طبي بمستشفى جامعة كفر الشيخ ينجح في استئصال ورم نادر

على مستوى شغلي عظيمة.. هكذا وصفت أصالة سنة 2019 بالنسبة لها

شاهد.. مفاجأة ابنة ماجد المصري وسر خوفها من والدها

هنا الزاهد عن تسريحة أحمد فهمي: إيه اللي إنت عملته في شعرك دا ..فيديو

رانيا يوسف تكشف أسباب فشل فيلمها دماغ شيطان .. فيديو

انتفاخ.. فستان ميتاليك يكشف حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

ترشيحاتنا

صن داونز يستفز الزمالك قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

طيب وودود.. ماذا قال مصطفى الفقي عن مشهد جنازة مبارك

أزمة جديدة.. محمد رمضان يرد على هجوم عمرو مصطفى

الحارس الشخصي لـ مبارك يروي كواليس محاولة اقتحام موكب الرئيس الأسبق الراحل ببورسعيد

أخبار الفن: نجمة شهيرة تعلق على واقعة اغتصابها.. فنان يدخل الحجر الصحى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.. ومحمد رمضان يهاجم عمرو مصطفى

لن تعيش حياتك لإرضاء أحد سوى الله.. ياسمين عبدالعزيز تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

مقطع مؤلم.. عجوز لبناني يحاول إحراق نفسه داخل بنك

هيلارى كلينتون على السجادة الحمراء فى مهرجان برلين السينمائي