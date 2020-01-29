صورة غير متوقعة لـ شيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب

ظهرت في الصورة وكأنها تعاني من الاكتئاب، وزوجها

وكانت

اثارت الجدل بسبب حفلها الأخير في جدة؛ بسبب ظهورها وهي تغني جالسة على كرسي، نتيجة شعورها بالتعب ، وهي المرة الاولى التي تغني فيها شيرين بهذه الطريقة.