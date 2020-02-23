AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

انتفاخ.. فستان ميتاليك يكشف حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:26 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
Advertisements
أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل خلال حفلها الأخير الذى أقيم فى الكويت، بسبب انتفاخ بطنها، وهو الأمر الذى دفع البعض لتكرار شائعة حملها.


واتضح خلال الحفل أن الفستان الذى ارتدته شيرين عبد الوهاب هو فستان ميتاليك من اللون الزيتي، وارتدت حزاما عند الخصر لتحديد شكل الجسم، وهو ما دفع البعض لتكرار الشائعة.



وتشارك شيرين هذا العام في الدراما اللبنانية من خلال غناء تتر مسلسل " النقيب سما" لنادين نسيب نجيم وقصي خولي، أبطال مسلسل "خمسة ونص" أيضا.


ويقوم بكتابة الأغنية الشاعر اللبناني علي المولى الذي قام بتأليف أغنية "يا بتفكر يا بتحس" التي لاقت نجاحا كبيرا في الوطن العربي.


مسلسل النقيب سما  ينتمى لمسلسلات البوليسية، حيث تجسد نادين نسيب نجيم دور محققة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم في رمضان 2020

بـ مكياج واللا من غير.. نادين نسيب بإطلالة عفوية

نادين نجيم في كواليس "النقيب سما"

فيديو نادر.. عبلة كامل تتعرض لـ سؤال محرج من مذيعة

على أنغام بنت الجيران.. نادين نجيم ترقص في عيد ميلادها ..فيديو

بسبب حضن نادين نجيم .. قصي خولي مطلوب على جوجل ..فيديو

ترشيحاتنا

دمياط جديدة تظهر فى الغربية.. صدى البلد فى قرية كتامة معقل صناعة الأثاث ومفرخة الأيدى العاملة المدربة

فضل شهر رجب.. إليك 4 طاعات يستحب الإكثار منها

فى ذكرى رحيل أشهر دادة.. طاردتها اليهودية وتعدد زيجاتها وتبرعت بثروتها لـ الأوقاف

في عيد ميلاد حنان مطاوع.. تعرف على عمرها وسبب انفصالها عن أحمد رزق

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في 9 بنوك اليوم

لم أتزوج محمد رمضان ولم أنتمِ لجماعة إرهابية.. 10 تصريحات جريئة لـ حلا شيحة فى عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور نجوم الفن والرياضة.. عمرو دياب يتألق في حفل البروج مصر.. صور

30 ألف جنيه تخفيض أسعار سوبارو subaru في مصر.. صور

تجمع بين الأناقة والاحتشام.. 10 إطلالات لـ حنان مطاوع فى عيد ميلادها