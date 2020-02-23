انتفاخ.. فستان ميتاليك يكشف حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

ميتاليك من اللون الزيتي، وارتدت حزاما عند الخصر لتحديد شكل الجسم، وهو ما دفع البعض لتكرار الشائعة.



واتضح خلال الحفل أن الفستان الذى ارتدته شيرين عبد الوهاب هو فستان