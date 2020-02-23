انتفاخ.. فستان ميتاليك يكشف حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب
حالة من الجدل خلال حفلها الأخير الذى أقيم فى الكويت، بسبب انتفاخ بطنها، وهو الأمر الذى دفع البعض لتكرار شائعة حملها.
واتضح خلال الحفل أن الفستان الذى ارتدته شيرين عبد الوهاب
هو فستان ميتاليك من اللون الزيتي، وارتدت حزاما عند الخصر لتحديد
شكل الجسم، وهو ما دفع البعض لتكرار الشائعة.
وتشارك شيرين هذا العام في الدراما اللبنانية من خلال غناء تتر مسلسل " النقيب سما" لنادين نسيب نجيم وقصي خولي، أبطال مسلسل "خمسة ونص" أيضا.
ويقوم بكتابة الأغنية الشاعر اللبناني علي المولى الذي قام بتأليف أغنية "يا بتفكر يا بتحس" التي لاقت نجاحا كبيرا في الوطن العربي.
مسلسل النقيب سما ينتمى لمسلسلات البوليسية، حيث تجسد نادين نسيب نجيم دور محققة.