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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزها الأهلي والهلال والزمالك وأتلتيكو.. مباريات اليوم السبت 12 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تنطلق اليوم السبت 12 - 2 - 2022 العديد من المباريات البارزة على الساحة الرياضية في شتى الدوريات والمنافسات العالمية يأتي أبرزها مباراة تشيلسي الإنجليزي أمام بالميراس في نهائي كأس العالم للأندية إلى جانب مباراة الزمالك أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي والقنوات الناقلة

 

جاءت أبرز منافسات اليوم على النحو التالي : 

 

مونديال الأندية

الهلال vs الأهلي – الساعة 3 عصرا على قناة SSC7 HD
تشيلسي vs بالميراس – الساعة 6:30 مساء على قناة SSC7 HD


دوري أبطال إفريقيا

الترجي vs جوانينج جالاكسي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD

الزمالك vs بيترو أتلتيكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

حوريا vs وفاق سطيف – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

الرجاء vs أمازولو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

 

موعد مباراة الأهلي والهلال في تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية
 

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد vs ساوثهامبتون – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

إيفرتون vs ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

واتفورد vs برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

برينتفورد vs كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

نوريتش سيتي vs مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

الدوري الإسباني 

قادش vs سيلتا فيجو – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD                     

فياريال vs ريال مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports 3 HD           

رايو فاليكانو vs أوساسونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD               

أتلتيكو مدريد vs خيتافي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 3 HD          
 

الدوري الإيطالي

لاتسيو vs بولونيا – الساعة 4 عصرا

نابولي vs انتر ميلان – الساعة 7 مساء
تورينو vs فينيزيا – الساعة 9:45 مساء
 

الدوري الألماني

جرويتر فورت vs هيرتا برلين – الساعة 4:30 عصرا

بوخوم vs بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا

فرايبورج vs ماينز  – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ vs أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت vs فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن vs شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء
 

الدوري الفرنسي

مونبلييه vs ليل – الساعة 6 مساء

ليون vs نيس – الساعة 10 مساء

 

الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير vs جازينتاب – الساعة 3 عصرا

جيرسونسبور vs فناربخشة – الساعة 3 عصرا

جالاطة سراي vs قيصري سبور – الساعة 6 مساء

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