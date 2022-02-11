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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والهلال في تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

صدى البلد

 

 

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مواجهة الأهلي والهلال السعودي لـ تحديد المركزين الثالث والرابع من منافسات كأس العالم للأندية .

 

موعد مباراة الاهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والهلال السعودي في تمام الساعة الثالثة  بتوقيت القاهرة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات من عصر غدا السبت.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية 
 

 ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية عبر قنوات أبو ظبي والسعودية .

 

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الهلال في مونديال الأندية

 

ومن المتوقع ان يدفع بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي بتشكيل مكون من 

 على لطفى فى حراسة المرمى 

ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول فى الدفاع 

وحمدى فتحى وعمرو السولية وأليو ديانغ فى الوسط 

وأحمد عبد القادر وطاهر طاهر ومحمد شريف فى الهجوم

 

وقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العالم للأندية بفتح السيستم الإلكتروني لبيع التذاكر عبر موقع البطولة، عقب انتهاء مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي أمس الأربعاء.

وهو الأمر الذي يتيح الفرصة أمام الراغبين من جماهير الأهلي في حضور مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي والهلال السعودي المقرر لها  غدا السبت، مراعاة للإقبال الشديد على العدد المتبقي من التذاكر التي يتم بيعها عبر موقع البطولة حاليا، ومن خلال اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، والحجز قبل نفاد التذاكر، وحتى يتمكنوا من الحصول على التذاكر التي تمكنهم من حضور المباراة ومؤازرة فريقهم.

يذكر أن الأهلي خسر أمام بالميراس البرازيلي 2-0 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بينما خسر الهلال السعودي 1-0 أمام تشيلسي الإنجليزي.

 

وسبق أن حصل الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية في نسختي 2006 و2020.

وخاض الأهلي، منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، وفشل في بلوغ نهائي المونديال، ليخفق في الوصول لإنجاز مازيمبي والرجاء حيث وصلا من قبل للنهائي في أكبر إنجاز لفريق أفريقي بالبطولة.

 

 

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تحدث، عن الخسارة أمام بالميرس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.


وقال موسيماني عبر أون تايم سبورتس: "علينا القتال من أجل الحصول على ميدالية من أجل إفريقيا مرة أخرى، وسنسعى للفوز بها، وسنسعى مرة أخرى للفوز بدوري الأبطال والعودة مرة أخرى".

وأضاف "مانويل جوزيه حقق الكثير للأهلي وهو مدرب كبير قضى 7 سنوات في الأهلي في المقابل قضيت 15 شهرًا، وإذا وصلت لـ 7 سنوات في الأهلي يمكن مقارنتي به، البرتغالي امتلك محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة، كتيبة متميزة من اللاعبين وهم ليسوا لدي وأبذل كل ما عندي مع الفريق".

الأهلى الهلال السعودي بيتسو موسمياني كأس العالم للاندية محمد بركات عمرو السولية حمدي فتحي

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