شهرين تحضير..أشرف عبد الباقي عن كنز الدنيا: قدمنا ذوي الهمم بشكل جيد

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، تفاصيل مسرحية كنز الدنيا مع مجموعة من المواهب الشابة من ذوي الهمم .



وقال أشرف عبد الباقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مجموعة من الوزراء والشخصيات العامة والإعلاميين حرصوا على حضور مسرحية كنز الدنيا".



وأضاف عبد الباقي:" عملنا على تقديم ذوي الهمم بشكل جيد في المسرحية"، مضيفا:" المواطنين غيروا وجهة نظرهم وطريقة تعاملهم مع ذوي الهمم للأفضل خلال السنوات الأخيرة ".

وتابع :" فكرة المسرحية ظهرت بعد احتفالية قادرون باختلاف، وقابلت 11 من ذوي الهمم وكنت اشعر بسعادة كبيرة أثناء فترة التعامل معهم ".

واكمل اشرف عبد الباقي :" حرصنا على تقديم ذوي الهمم بشكل لائق وعلى انهم اشخاص طبيعيين"، مضيفا:" التحضير للمسرحية استمر لمدة شهرين، وذوي الهمم كانوا سعداء بالمشاركة في المسرحية وتسببوا في إضحاك الحضور أثناء العرض ".

