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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شهرين تحضير..أشرف عبد الباقي عن كنز الدنيا: قدمنا ذوي الهمم بشكل جيد

اشرف عبد الباقي
اشرف عبد الباقي

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، تفاصيل مسرحية كنز الدنيا مع مجموعة من المواهب الشابة من ذوي الهمم .


وقال أشرف عبد الباقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مجموعة من الوزراء والشخصيات العامة والإعلاميين حرصوا على حضور مسرحية كنز الدنيا".


وأضاف عبد الباقي:"   عملنا على تقديم ذوي الهمم بشكل جيد في المسرحية"، مضيفا:" المواطنين غيروا وجهة نظرهم وطريقة تعاملهم مع ذوي الهمم  للأفضل خلال السنوات الأخيرة ".

 

وتابع  :"  فكرة المسرحية  ظهرت بعد احتفالية قادرون باختلاف، وقابلت 11 من ذوي الهمم وكنت اشعر بسعادة كبيرة أثناء فترة التعامل معهم ".

 

واكمل اشرف عبد الباقي :"  حرصنا على تقديم ذوي الهمم بشكل لائق وعلى انهم اشخاص طبيعيين"، مضيفا:" التحضير للمسرحية استمر لمدة شهرين، وذوي الهمم كانوا سعداء بالمشاركة في المسرحية وتسببوا في إضحاك الحضور أثناء العرض ".
 

اشرف عبد الباقي كنز الدنيا ذوى الهمم اخبار التوك شو مصر

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