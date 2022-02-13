رصف 8 شوارع وتطوير 4 آخرين في أشمون بالمنوفية



وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع للنهوض والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون كافة المشروعات التي تتم بالمدينة من أعمال الرصف والتطوير ، حيث تفقد سرور إستكمال أعمال الرصف التي تتم بشارع الثورة والذي يتم رصفة بداية من شارع بور سعيد وحتى مسجد أبو ضلع بطول حوالي 1600متى.

كما تابع سرور استكمال أعمال الرصف التي تتم بشارع صلاح الدين والذي يتم رصفة بداية من كوبري العزباوي وحتي شارع الثورة بطول 1678متر.

كما تفقد استكمال أعمال قطع الفرمة ورفعها بشارع كفر زلابية وشارع الجامعة الخلفي ، كما تفقد سرور شارع خالد بن الوليد بعد أن تم الإنتهاء من أعمال الرصف به بطول حوالي400متر وربطة بشارعي عبد المنعم رياض والثورة ، وكذا الانتهاء من أعمال رصف شارع العبور والذي تم رصفة بداية من مركز شرطة أشمون وحتي مسجد الفردوس بطول 450متر ،كما تابع سرور أيضاً التجهيزات النهائية التي تتم بشارع الجامعة وشارع الحسين بن علي للبدء في وضع طبقة الرصف بهم خلال أيام قليلة بعد أن تم الانتهاء من وضع طبقة السن وإنشاء البلدورات ، والأرصفة والجزيرة الوسطي وتركيب بلاط الانترلوك ورفع مطابق المياه والصرف الصحي وإنشاء بلاعات صرف الأمطار وغيرها من أعمال التطوير المختلفة.

وأشار سرور إلي أنه سوف يتم تطوير وتجهيز باقي الشوارع الأخرى بالمدينة تباعاً تمهيداً للبدء في أعمال الرصف بها هي الأخرى ، كما تابع سرور أيضاً إستكمال تطوير ميدان الشهداء بأشمون تخليداً لذكراهم العطرة وتضحياتهم بأرواحهم من أجل الدفاع عن أرض الوطن الغالي .

وأشار سرور أن مدينة أشمون تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيداً من التنمية والتطوير لقطاع الطرق ، مشيراً إلى أنه في خلال الفترة الماضية وحتي الآن تم رصف 8 شوارع بالمدينة كشارع سعد زغلول، وشارع محمد محسن حمد، وشارع عبد المنعم رياض، وشارع الروضة، وشارع العبور ،وشارع خالد بن الوليد،وجاري الآن الانتهاء من رصف شارع صلاح الدين ،وشارع الثورة.

وأكد أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في قطاع الطرق ، وخلال أيام قليلة سيكون هناك تغييراً حقيقياً بالمدينة بعد الانتهاء من رصف كافة الشوارع لتظهر أشمون بالمظهر الذي يليق بها كأجمل مدينة .