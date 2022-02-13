محافظ بني سويف: إزالة 165 تعديًا ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها، بإشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير إدارة أملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس السبت "إزالة 28 حالة تعدٍ على مساحة 900 متر تقريباً على أراض تابعة للري والصرف" منذ بدء المرحلة الثانية وحتى صباح اليوم"ليصل إجمالي ما تمت إزالته إلى 165 حالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك وفق البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مع التركيز على التعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري

تجدر الإشارة إلى أن الموجة"19" الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر :يناير،فبراير ومارس،حيث تمت إزالة 122 حالة تعد في المرحلة الأولى في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي،وبدأت بعدها المرحلة الثانية الحالية في الفترة من 6 فبراير الجاري وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، وتليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل