لذيذة.. طريقة تحضير بيتزا الدجاج المفروم

بيتزا الدجاج من الأكلات اللذيذة، ويتم تقديم البيتزا بالدجاج بطريقة جديدة، كما يمكنك إضافة العديد من المكونات المختلفة التي تضيف مذاق مميز للبيتزا.

وإليكم أفضل الطرق لتحضير بيتزا الدجاج بالخطوات

مقادير بيتزا الدجاج

دجاج

بيض

لبن

جبنة موتزاريلا

زيتون أسود

فلفل ألوان

بصل

ثوم

مشروم

جبنة شيدر

عيش توست

أعشاب

كاتشب

زيت عباد الشمس

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير بيتزا الدجاج المفروم

1- قومي بتقطيع التوست دوائر، وضعيه في صينية مدهونة بالزيت ثم ادهني التوست بالزيت

2- قطعي القليل من التوست وضيفي عليه القليل من اللبن والاعشاب وملح وفلفل

3- افرمي البصل والثوم جيدا، ثم ضعي خليط التوست وبيضة وافرمي مرة اخرى

4- ضعي الدجاج مع الاستمرار في الفرم ثم افردي خليط الدجاج على كيس بلاستيك مدهون بالزيت

5- ضيفي خليط الدجاج المفروم على التوست ثم ضعي الكاتشب وفلفل الالوان والمشروم

6- ضيفي الزيتون والاعشاب ثم ضعي الجبنة الشيدر والموتزاريلا وادخليها الفرن حتى النضج وقدميها