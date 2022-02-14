طريقة تحضير كيك الشوكولاتة والبرتقال بالخطوات

كيك الشوكولاتة والبرتقال من الوصفات الشهية واللذيذة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، كما تحتوي كيك الشوكولاتة والبرتقال على مذاق غني ومميز.

وإليك طريقة تحضير كيك الشوكولاتة والبرتقال

مقادير كيك الشوكولاتة والبرتقال

200 جرام زبدة

600 جرام شوكولاته داكنة

6 ملعقة كبيرة بشر برتقال

8 بيض

130 جرام سكر

100 جرام دقيق

ربع ملعقة صغيرة ملح

للتزيين:

قشر البرتقال مسكر

طريقة تحضير كيك الشوكولاتة والبرتقال

1- قومي بخلط جميع المكونات الجافة معا، ثم ضيفي المكونات السائلة حتى يمتزجوا جيدا.

2- ضعي الخليط في قالب كيك ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 40 دقيقة

3- وتقدم بالهنا وتزين بقشر البرتقال المسكر.