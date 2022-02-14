من المطبخ المكسيكي.. طريقة عمل كساديا الدجاج

إذا كنت من محبات التجديد يمكنك تحضير كساديا الدجاج من مطبخك بوصفة سهلة وسريعة وتعد الكساديا هي عبارة عن خبز التورتيلا المحشي بقطع الدجاح و الخضار إليك المقادير والطريقة وفقا لموقع momjunction
مدة التحضير: 45 دقائق
مدة الطبخ: 10 دقائق
الوقت الاجمالي: 55 دقائق
سوف تحتاجين :
1 تورتيلا من الحبوب الكاملة
ربع كوب جبن شيدر (مبشور طازجًا)
كوب فاصوليا مغسولة ومصفاة ومطبوخة
1 ملعقة كبيرة فلفل أحمر أو فلفل رومي محمص (مفروم)
1 ملعقة كبيرة بصل أحمر أو بصل أخضر (مقطع)
1 ملعقة كبيرة ذرة (مسلوقة)
1 ملعقة كبيرة مخلل هلابينو (مقطع)
1 ملعقة صغيرة خلطة أعشاب مجففة
1 ملعقة صغيرة زيت أفوكادو
كيفية تطبيقها :
1-سخني مقلاة على نار متوسطة منخفضة. عندما يسخن الزيت ، ضع التورتيلا على المقلاة وقومى بتسخينها لمدة 20 إلى 30 ثانية ، مع التقليب في منتصف الطريق.
2-رشي نصف كمية الجبن على نصف التورتيلا وطبقي الجبن بالفول والبصل والفلفل الحلو والهالبينو.
3-نضيف الجبنة المتبقية ونقلب فوق التورتيلا.
4- ادهنى الجزء العلوي من الكساديا بالزيت وقومي بقلب التورتيلا باستخدام ملعقة.
5-تترك الكاساديا لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق حتى يتحول لون قاعها إلى اللون البني الذهبي ومقرمش.
6-الآن ، قومى بدهن بعض الزيت على الجانب الآخر حتى يتحول الجانب الآخر أيضًا إلى اللون البني الذهبي ومقرمش.
7-بمجرد الانتهاء من ذلك ، أطفئ النار وانقلى الكيساديا إلى طبق.