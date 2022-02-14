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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ المكسيكي.. طريقة عمل كساديا الدجاج

الكيساديا
الكيساديا

إذا كنت من محبات التجديد يمكنك تحضير كساديا الدجاج من مطبخك  بوصفة سهلة وسريعة وتعد الكساديا هي عبارة عن خبز التورتيلا المحشي بقطع الدجاح و الخضار إليك المقادير والطريقة وفقا لموقع momjunction
 

مدة التحضير:  45 دقائق

مدة الطبخ:  10 دقائق

الوقت الاجمالي:  55 دقائق

سوف تحتاجين :

1 تورتيلا من الحبوب الكاملة
ربع كوب جبن شيدر (مبشور طازجًا)
كوب فاصوليا مغسولة ومصفاة ومطبوخة
1 ملعقة كبيرة فلفل أحمر أو فلفل رومي محمص (مفروم)
1 ملعقة كبيرة بصل أحمر أو بصل أخضر (مقطع)
1 ملعقة كبيرة ذرة (مسلوقة)
1 ملعقة كبيرة مخلل هلابينو (مقطع)
1 ملعقة صغيرة خلطة أعشاب مجففة
1 ملعقة صغيرة زيت أفوكادو
 

كيفية  تطبيقها :

1-سخني مقلاة على نار متوسطة منخفضة. عندما يسخن الزيت ، ضع التورتيلا على المقلاة وقومى بتسخينها لمدة 20 إلى 30 ثانية ، مع التقليب في منتصف الطريق.
2-رشي نصف كمية الجبن على نصف التورتيلا وطبقي الجبن بالفول والبصل والفلفل الحلو والهالبينو.
3-نضيف الجبنة المتبقية ونقلب فوق التورتيلا.

4- ادهنى الجزء العلوي من الكساديا بالزيت وقومي بقلب التورتيلا باستخدام ملعقة.
5-تترك  الكاساديا لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق حتى يتحول لون قاعها إلى اللون البني الذهبي ومقرمش.
6-الآن ، قومى بدهن بعض الزيت على الجانب الآخر حتى يتحول الجانب الآخر أيضًا إلى اللون البني الذهبي ومقرمش.
7-بمجرد الانتهاء من ذلك ، أطفئ النار وانقلى الكيساديا إلى طبق.

كساديا كساديا الدجاج تحضير كساديا الدجاج خبز التورتيلا خبز التورتيلا المحشي

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