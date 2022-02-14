من المطبخ المكسيكي.. طريقة عمل كساديا الدجاج

إذا كنت من محبات التجديد يمكنك تحضير كساديا الدجاج من مطبخك بوصفة سهلة وسريعة وتعد الكساديا هي عبارة عن خبز التورتيلا المحشي بقطع الدجاح و الخضار إليك المقادير والطريقة وفقا لموقع momjunction



مدة التحضير: 45 دقائق

مدة الطبخ: 10 دقائق

الوقت الاجمالي: 55 دقائق

سوف تحتاجين :

1 تورتيلا من الحبوب الكاملة

ربع كوب جبن شيدر (مبشور طازجًا)

كوب فاصوليا مغسولة ومصفاة ومطبوخة

1 ملعقة كبيرة فلفل أحمر أو فلفل رومي محمص (مفروم)

1 ملعقة كبيرة بصل أحمر أو بصل أخضر (مقطع)

1 ملعقة كبيرة ذرة (مسلوقة)

1 ملعقة كبيرة مخلل هلابينو (مقطع)

1 ملعقة صغيرة خلطة أعشاب مجففة

1 ملعقة صغيرة زيت أفوكادو



كيفية تطبيقها :

1-سخني مقلاة على نار متوسطة منخفضة. عندما يسخن الزيت ، ضع التورتيلا على المقلاة وقومى بتسخينها لمدة 20 إلى 30 ثانية ، مع التقليب في منتصف الطريق.

2-رشي نصف كمية الجبن على نصف التورتيلا وطبقي الجبن بالفول والبصل والفلفل الحلو والهالبينو.

3-نضيف الجبنة المتبقية ونقلب فوق التورتيلا.

4- ادهنى الجزء العلوي من الكساديا بالزيت وقومي بقلب التورتيلا باستخدام ملعقة.

5-تترك الكاساديا لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق حتى يتحول لون قاعها إلى اللون البني الذهبي ومقرمش.

6-الآن ، قومى بدهن بعض الزيت على الجانب الآخر حتى يتحول الجانب الآخر أيضًا إلى اللون البني الذهبي ومقرمش.

7-بمجرد الانتهاء من ذلك ، أطفئ النار وانقلى الكيساديا إلى طبق.