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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل البطاطس المحمرة بالسجق والجبن

صدى البلد

إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لتقديم الوصفات المختلفة والوصفات الصعبة نقدم لكي اليوم صنية البطاطس المحمرة بالسجق الأكلة المبتكرة التي تنال اعجاب أسرتك بشكل كبير

مقادير بطاطس محمرة بالسجق

سجق بلدي
بطاطس محمرة  صوابع أو مكعبات

 ميكس جبنة رومي مبشورة 

جبنة موتزريلا

طماطم مكعبات و بصل مفروم 

 2 ملعقة كبيرة صلصة 

مكعبات فلفل أخضر 

 فلفل حار زيت – ملح - فلفل


طريقة تحضير بطاطس محمرة بالسجق


* في طاسة على النار يوضع زيت مع البصل المفروم

* يضاف إليه الفلفل المكعبات ويقلب على النار

* يضاف السجق المقطع مع ملح وفلفل وفلفل حار

* ويقلب جيدا

* تضاف الطماطم المكعبات مع التقليب

* تضاف الصلصة وتقلب جيدا ثم ترفع من على النار

* في صينية فرن يوضع بطاطس محمرة وعليها خليط السجق ثم الجبنة الرومي المبشورة والجبنة الشيدر المبشورة

* تدخل الصينية فرن ساخن حتى تسيح الجبنة

* تقدم مزينة بشرائح الفلفل الحار

صنية البطاطس المحمرة بالسجق مقادير بطاطس محمرة بالسجق سجق بطاطس محمرة طريقة تحضير بطاطس محمرة بالسجق

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