تمتلك السيارة بي إم دبليو X6 شعبية كبيرة وسط محبي فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حيث تتمتع بالعديد من التقنيات الفنية القوية، إلى جانب التجهيزات الداخلية المميزة، مع عناصر دعم قائد المركبة على تحديات الطريق.

تتحدى الثلوج .. صور تجسسية تكشف عن بي إم دبليو X6 الاختبارية

صور تجسسية تكشف عن بي إم دبليو X6 الاختبارية

ويبدو أن العدسات التجسسية استطاعت ان تطلع محبي هذه النسخة ببعض الصور الجديدة اثناء خوضها رحلة من الاختبارات على الطرق الثلجية، وعلى الرغم من التمويهات الخاصة بالناحية الأمامية من السيارة، لكن اظهرت الصور الاجزاء الاخرى للهيكل الخارجي دون اي تمويهات.

تتحدى الثلوج .. صور تجسسية تكشف عن بي إم دبليو X6 الاختبارية

ومن خلال الصور المقدمة يبدو أن الصانع البافاري لم يدخل أي تعديلات على التصميم الخارجي، ولكن حتى الأن لا يمكن توقع الناحية الامامية التي مازالت تحمل التمويهات، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية من 7 اضلاع، بالاضافة لمنظومة عادم مزدوجة، وعواكس ضوئية خلفية، مع حساسات الحركة.

تتحدى الثلوج .. صور تجسسية تكشف عن بي إم دبليو X6 الاختبارية

ومازالت المقصورة الداخلية للسيارة تحتفظ بعنصر الخصوصية، حيث لم تتمكن العدسات من التقاط صور بداخلها، مما يثير بعض التكهنات ايضًا حول قدراتها، ولكن بالطبع سوف تمتلك نخبة عالية الأداء من الامكانيات الفنية التي تقدم على طريقة الصانع البافاري، سواء كان الامر يتعلق بالامكانيات القياسية أو عبر ادخال تقنيات اخرى.

وتمتلك السيارة بي إم دبليو X6 نفس الواجهة الخلفية ايضا، أما عن القدرات الفنية للمحرك فمن المتوقع أن تتمتع السيارة بنفس المواصفات الفنية والتي تتضمن محرك سداسي الاسطوانات تيربو سعة 3000 سي سي، إلى جانب محرك اخر من 8 اسطوانات طراز V بسعة 4400 سي سي.