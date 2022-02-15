ذكرى ميلاد مرسي جميل عزيز.. تعرف على الشرط الذي فرضه على أم كلثوم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز صاحب الألف أغنية، الذي عمل مع كبار النجوم منهم الشت ام كلثوم.



ويحكى ان مرسي جميل عزيز اشترط على أم كلثوم عدم التدخل في كلمات أغنية "سيرة الحب"، الذي كتبها لها، وفرض عليها أيضا عدم تدخل الملحن فيها، خاصة انه معروف عنها هذا الامر.



وقال بليغ حمدي في حوار احرى معه: "إذا كان مرسي جميل عزيز طلب هذا من أم كلثوم فمن المحتمل أن يكون هذا الكلام قد حدث بينه وبين كوكب الشرق شخصيًا، وقد أعطتني أم كلثوم كلام أغنية سيرة الحب، ولحنته دون أن أعرف أنه من تأليف مرسي جميل عزيز".



وأضاف: "لو كان في كلام الأغنية أي حاجة لم تعجبني لكنت قد طلبت من مرسي جميل عزيز أن يغيرها، إنما كلها كانت أعمال متكاملة ولم تكن في حاجة إلى أي تغيير لأن مرسي جميل عزيز شاعر عظيم، وقد لحنت له بعد ذلك لأم كلثوم أيضًا فات الميعاد، وألف ليلة وليلة".