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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة: برنامج لتأهيل الفتيات بسيناء على دعم المبادرات المجتمعية

جانب من ورش العمل
جانب من ورش العمل بمبادرة دورونا

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة شمال سيناء،  وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) فعاليات برنامج «دورنا» لتأهيل الفتيات علي دعم المبادرات المجتمعية، حيث شملت فعاليات البرنامج  مفاهيم واضحة هامة  حول تمكين الفتيات علي التوافق المجتمعي نحو المواطنة والإبداع.

وأكد كليب راشد  مدير  الشباب والرياضة بشمال سيناء ، أن  البرنامج يستهدف  المرحلة العمرية للنشء والشباب من 13 _19 عامًا، وتدريب 300 متدرب على مستوى المحافظة بواقع 40 متدربا بكل مركز شباب .

 

التنمية المجتمعية

وأشار  كليب راشد  ،  أن المبادرة  تستهدف إعداد وتأهيل المشاركين  ،  ليصبحوا فاعلون في مجال التنمية المجتمعية القائمة على رصد الاحتياجات الميدانيه والتشبيك مع الموارد المتاحه وذلك من خلال برامج تدريبيه مكثفه وإدارة مجموعه من الورش التدريبيه والفنية  لإطلاق مجموعه من المبادرات المجتمعيه الخدميه التي لها   تأثير  إيجابي فعال علي المجتمع .خاصة أعمال التجميل والرسم بمراكز الشباب في قري المحافظة 

يذكر أن البرنامج ينفذ بمراكز الشباب بمتابعة مديرى الإدارات الفرعية وفريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية  بقيادة خالد مكاوي.

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تأهيل الفتيات دعم المبادرات المجتمعية

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