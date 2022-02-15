قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي الشيخ جراح وتعتدي على الأهالي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، ودمرت مكتب الناشط المقدسي محمد أبو الحمص في الجانب الغربي من الحي، واعتدت على الأهالي والمتضامنين المتواجدين في المكان.

وحسب وكالة الأنباء لفلسطينية “وفا”، جدد عضو الكنيست إيتمار بن غفير اقتحامه للحي برفقة عدد من المستوطنين.

واقتحم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الثلاثاء، حي الشيخ جراح في القدس، بعد نقل خيمته إلى الحي في أرض عائلة سالم.

وفور اقتحام بن جفير الحي، رددت التكبيرات والهتافات المؤكدة على عروبة القدس.

وحولت سلطات الاحتلال الحي إلى ثكنة عسكرية بنشر قواتها في المكان ونصب الحواجز في محيط خيمة بن جفير.

وفي رد على مكتب بن جفير، قام الناشط المقدسي محمد أبو الحمص ولليوم الثاني على التوالي بوضع مكتب له وسط الحي.

وقال: “هذا مكتب رمزي ردا على اعتداءات المستوطنين وعلى وجود بن جفير في المنطقة.. بالأمس القوات كسرت الطاولة لكننا عدنا من جديد”.