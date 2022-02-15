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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. طرح سيارة هيونداي i10 الجديدة كلياً بالسوق المصرى

هيونداي i10 الجديدة
هيونداي i10 الجديدة

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي الكورية في مصر، عن السيارة الرياضية من هيونداي طراز  i10 موديل 2022 الجديدة كلياً من فئة سيارات الهاتشباك بالسوق المصري.

هيونداي i10 الجديدة

وأوضح وكيل هيونداي في مصر ، إن السيارة هيونداي طراز  i10 موديل 2022 الجديدة ، تتمتع بمظهر جديد وجذاب، وأداء قوي، وتكنولوجيا عالية، والكثير من وسائل الأمان تميزها عن كل السيارات الأخرى لتعطي مفهوماً جديداً للاعتمادية والقيادة الرشيقة والثبات على الطريق.

وتتميز السيارة هيونداي i10 موديل 2022 بتصميم جديد ومعبّر حيث تجمع بين الشكل الخارجي المدمج والتصميم الداخلي الواسع الذي يوفر مساحة ركوب مريحة، كما تتميز بسقف سفلي وجسم أعرض.

 وتحتوي السيارة على أحدث التقنيات وعوامل السلامة، حيث يبرز التصميم الخارجي المتميز من خلال الشبكة الأمامية ذات الطلاء الأسود التي تعلن بفخر عن التصميم الحديث للسيارة i10 الجديدة كلياً، وكذلك جنوط سبور الومنيوم مقاس "15 (185/55) كمواصفة قياسية. 

هيونداي i10 الجديدة

وتم استكمال المظهر الرياضي للسيارة بالعجلات المعدنية المصممة حديثًاً للحصول على مظهر مفعم بالحيوية، بالإضافة الى مصابيح أمامية مسلطة للإضاءة الهالوجين، وإضاءة أمامية نهاريةLED DRL، ومصابيح توقف عالية LED، وسبويلر خلفي، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية.

 

ويركز التصميم الداخلي للسيارة هيونداي i10 الجديدة على زيادة راحة الركاب عبر توفير مساحة واسعة حيث يبلغ الطول الكلي للسيارة 3670 مم، وعرضها 1680 مم، وارتفاعها 1480 مم، وتبلغ سعة حقيبة الأمتعة 252 لتراً، وتعتمد على قاعدة عجلات بطول 2425 مم، وتقدم السيارة أعلى مستويات الحماية والأمان، حيث توفر قوة إيقاف استثنائية من خلال نظام التعليق الأمامي McPherson Strut، ونظام التعليق الخلفي Coupled Torsion Beam Axle، ونظام عجلة القيادة MDPS (Motor Driven Power Steering) ، كما زودت السيارة i10بمحرك MPI.16V سعة 1200 سي سي، يمنحها قوة 84 حصان مع 6000 لفة في الدقيقة، و117.6 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4200 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات.     

            

وتتوافر السيارة هيونداي i10 الجديدة عبر فئتين وتشمل مواصفات الأمان بالسيارة مثل ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ومكابح مضادة للانغلاقABS ، وتوزيع قوة المكابح إلكترونياًEBD ، ونظام الاتزان الإلكترونيESP ، وبرنامج التوازن عند المرتفعاتHAC ، وكاميرا للرؤية الخلفية، ومرايات كهربائية الضبط، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، ونظام تثبيت مقاعد الأطفال بالسيارة، بينما تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات مزودة بشاشة  LCD "3.5، والتحكم بضغطة واحدة في زجاج السائق، ومقاعد قماش، وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد، وعجلة قيادة قابلة للإمالة، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، وتكييف هواء يدوي، وشاحن USB أمامي، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40.

هيونداي i10 الجديدة

وتضم السيارة عددا من وسائل الراحة وأنظمة الترفيه تتمثل في وجود مثبت سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، وإمكانية فتح وغلق السيارة عن بُعد، وشاشة 8" تعمل باللمس، و4 مكبرات صوت، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، مع عجلة قيادة متعددة المهام .

وبهذه المناسبة، أكد فادي محسن، نائب الرئيس التنفيذي لهيونداي بشركة جي بي غبور أوتو، أن السيارة هيونداي i10 موديل 2022 تتميز بأنها سيارة اعتمادية من الدرجة الأولى ويتناسب حجمها مع التنقل في الأماكن المزدحمة والضيقة، حيث تم إجراء الكثير من التغييرات في تصميمها، مما يجعلها أكثر رياضية وتميزاً، مع مجموعة كبيرة من التقنيات المتطورة تمنح قائدها شعوراً جديداً بالقيادة العصرية، وتتوافر بالسوق المصري بأسعار تنافسية وإمكانيات هائلة مع وضع عوامل الأمان القياسية في الفئتين كأولوية .

وأوضح محسن أن مجموعة جي بي أوتو تسخر كافة قدراتها لإثراء السوق المصري بالطرازات الجديدة التي تتمتع بمواصفات عالية ومميزات تكنولوجية هائلة تلائم التطور المستمر، وتحقق تطلعات العملاء، إلى جانب توفير السيارات بأسعار مناسبة لكافة الفئات والقطاعات. 

هيونداي السيارة الرياضية i10 i10 موديل 2022 هيونداي i10

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