مصطفى شعبان يشارك كواليس مسلسل «دايماً عامر»

شارك الفنان، مصطفي شعبان، جمهوره، فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد "دايما عامر" ونشره من خلال صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب مصطفي شعبان معلقًا من خلال الفيديو:"دايما عامر".

يذكر أن مصطفى شعبان شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد وياسمين رئيس ونخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.

وتعاقد الفنان أحمد الشامي، على مسلسل "دايما عامر" مع النجم مصطفى شعبان.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، ولبلبة، وأحمد الشامي، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وميرنا نور الدين، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري، ومن كتابة أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.