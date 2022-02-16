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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان يشارك كواليس مسلسل «دايماً عامر»

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

شارك الفنان، مصطفي شعبان، جمهوره، فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد "دايما عامر" ونشره من خلال صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب مصطفي شعبان معلقًا من خلال الفيديو:"دايما عامر".

يذكر أن مصطفى شعبان شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد وياسمين رئيس ونخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.

وتعاقد الفنان أحمد الشامي، على مسلسل "دايما عامر" مع النجم مصطفى شعبان. 

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، ولبلبة، وأحمد الشامي، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وميرنا نور الدين، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري، ومن كتابة أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

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