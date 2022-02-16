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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق لـ بلقاس ونبروه : نلعب لصالح بني عبيد فقط

صدى البلد

وجه أكرم عبد المجيد نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق بني عبيد رسالة لمسؤلي نادي بلقاس ونبروه فى دورى القسم الثالث.

وقال نجم الزمالك السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

بسم الله الرحمن الرحيم رسالة إلى أهلنا وأحبائنا وأصدقائنا فى بلقاس وفى نبروه تمنياتى بالتوفيق للناديين ومن يصعد نبارك له وبالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن نادى بنى عبيد نحن على مسافة واحدة من جميع الفرق التى لها فرصة فى الصعود لأننا فى موقف صعب.

وأضاف: نلعب فقط لمصلحة نادى بنى عبيد من أجل تأمين موقف الفريق فى جدول المسابقة لأن الأندية من المركز الرابع إلى المركز الثانى عشر جميعهم مهددين بالهبوط والمنافسة قوية على الصعود واقوى على الهبوط مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ان شاء الله.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن بعد انعقاد أول اجتماع لمجلس الإدارة، للمرة، عن العديد من القرارات في العديد من القضايا المهمة.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

1- قرر اتحاد الكرة توجيه الشكر لشوقي غريب، وجهازه الذي كان يقود المنتخب الأولمبي، وكذلك توجيه الشكر لجهاز كرة الصالات.

2- العطار متحدثا رسميا لمجلس الجبلاية وعلام مشرفا على المنتخب الأول.

3- تعيين جمال علام رئيس الاتحاد مشرفا على المنتخب، ورئاسته للبعثة المسافرة للسنغال لمواجهة منتخبها في إياب تصفيات كأس العالم.

4- تجديد الثقة في عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام.

جدد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الثقة في عصام عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، وتكليفه بإعادة هيكلة اللجنة واختيار أعضاء جدد لمعاونته في إدارة اللجنة، كما تقرر إقالة وجيه أحمد وعزب حجاج من لجنة الحكام، وتكليف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بتقديم ملف لإعادة تطوير اللجنة.

5- مجدي الشيخ رئيسا للقسم الثاني، وإقامة دورى القسم الثاني من مجموعة واحدة موسم 2023، على أن تكون القائمة من 24 فريقا.

6- تأجيل حسم مصير مسابقة كأس مصر.

أكد وليد العطار، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لم يتم مناقشة موقف مسابقتي كأس مصر، وإلغاء أحدهما من عدمه وتم تأجيل هذا الأمر للاجتماع المقبل، كما تقرر تكليف حازم إمام و محمد بركات بملف الكرة الموحدة التى سيتم اللعب بها في الدوري.

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