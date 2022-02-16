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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سعر ومواصفات سيارة ماكلارين 570S سبايدر.. صور

تعرف على سعر ومواصفات
تعرف على سعر ومواصفات سيارة ماكلارين 570S سبايدر

يتميز عملاق صناعة السيارات البريطاني ماكلارين بسياراته الرياضية الخارقة التي تخطف الأنظار وتلهب حماس العشاق سنوياً على الطرق العامة وحلبات السباقات بفضل تصميمها الرياضي  ومواصفاتها الفاخرة التي تجمع بين السرعة والأناقة.

 تعرف على سعر ومواصفات سيارة ماكلارين 570S سبايدر

تألقت سيارة ماكلارين 570S سبايدر كواحدة من أبرز سيارات الشركة البريطانية في العقد الأخير، وتدخل في منافسة شرسة مع سيارات آخرى مميزة من نفس الفئة مثل سيارات أستون مارتن فانتاج رودستر، وبورشه 911، ومرسيدس SL 63 AMG.

 تعرف على سعر ومواصفات سيارة ماكلارين 570S سبايدر

جاءت سيارة ماكلارين 570S سبايدر من الخارج بهيكل رياضي أحادي خفيف الوزن مصنوع من ألياف الكربون، يحمل رؤية الشركة المستقبلية في صناعة سيارات سريعة ورشيقة بفضل وزنها، بالإضافة إلي مصابيح أمامية تكيفية، ومصابيح LED ومرايا أبواب إلكترونية ونوافذ أمامية تعمل بالكهرباء وعجلات رياضية خلائطية ونظام عادم جديد.

 تعرف على سعر ومواصفات سيارة ماكلارين 570S سبايدر

تأتي المقصورة الداخلية لسيارة مكلارين 570S سبايدر 2022 بتصميم مميز وسلس قامت الشركة البريطانية على تحديثه وتجميله بأحدث وسائل الاتصالات والترفيه المتقدمة، وذلك من خلال توفير دعم للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية مع كساء المقاعد بجلد الكانتارا باهظ الثمن مع إمكانية ضبط و تحريك المقاعد كهربائياً وتوفير تحكم إلكتروني في الثبات والديناميكية الهوائية.

 تعرف على سعر ومواصفات سيارة ماكلارين 570S سبايدر

المواصفات الفنية لسيارة ماكلارين S570 سبايدر

تعتمد سيارة ماكلارين 570S سبايدر على محرك V8 بسعة 3800 سي سي وشاحن توربيني مزدوج يولد قوة تصل الى 562 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الي 600 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 7 سرعات ثنائي المقبض يوفر أداء أفضل بنسبة 15%، و تصل سرعتها القصوى الي 328 كيلومتر/ساعة، وتصل قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 3.2 ثانية فقط.

 تعرف على سعر ومواصفات سيارة ماكلارين 570S سبايدر

سعر سيارة ماكلارين S570 سبايدر

يبلغ سعر سيارة ماكلارين 570S سبايدر 2021 نحو 210.000 دولار.

ماكلارين الرياضية السباقات السرعة مرسيدس بورشه استون مارتن

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