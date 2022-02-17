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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم.. إسرائيل تقصف سوريا.. وأستراليا تصنف حماس منظمة إرهابية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

سوريا.. إسرائيل تشن ضربات جوية على جنوب دمشق
أفادت وكالة أنباء سوريا "سانا" اليوم الخميس، بأن إسرائيل شنت عدة ضربات جوية استهدفت بعض المناطق في محيط بلدة زاكية جنوبي العاصمة دمشق.

أستراليا تعتزم تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية
أفادت شبكة "أيه.بي.سي" الأسترالية، اليوم الخميس، بأن حكومة أستراليا تعتزم تنصيف حركة حماس كمنظمة إرهابية.

بمجلس الأمن..الإمارات تدعو لإنهاء مهادنة مليشيا الحوثي الإرهابية باليمن
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة لإنهاء مهادنة مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو
نشرت شركة “Project Veritas" الاستقصائية، مقاطع فيديو سرية لمدير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يزعم فيها أنه سيتم تطعيم الجمهور سنويا بـ لقاح فيروس كورونا، حتى للأطفال دون سن الخامسة.

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة
أفادت شبكة CBS الأمريكية الأربعاء، بانفجار شاحنة وقود تحمل كمية هائلة من وقود السيارات في بجزيرة لونج آيلاند  بـ نيويورك.

عودة تركيا للعلاقات مع تل أبيب.. سفير إسرائيل السابق بأمريكا يكشف الأسباب
كشف داني أيالون، سفير إسرائيل السابق لدى أمريكا،  الأربعاء، السبب وراء عودة تركيا للعلاقات مع تل أبيب.

خطر الحرب.. الصين تشن هجوما حادا علي أمريكا بسبب أزمة أوكرانيا
قالت الصين ، أن مزاعم الساسة الغربيين والوكالات الاستخباراتية، بأن الصواريخ الروسية يمكن أن تبدأ في قصف أوكرانيا في أي لحظة كجزء من غزو شامل، قد وجهت ضربة اجتماعية واقتصادية كبيرة إلى كييف.

بعد قتال أودي بحياة الآلاف في أوكرانيا.. بوتين يحذر من “إبادة جماعية”
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القتال العنيف الذي أودى بحياة الآلاف في شرق أوكرانيا، وهو موطن عدد كبير من الروس، يشكل إبادة جماعية.

فرنسا تفجر مفاجأة بشأن الانسحاب الروسي من حدود أوكرانيا
أكدت السلطات الفرنسية، الأربعاء، أن عدد الجنود الروس المنتشرين على حدود أوكرانيا لم يتغير.

بلينكن يحذر: رد سريع وحازم حال اعتراف روسيا باستقلال منطقتين شرق أوكرانيا
حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الأربعاء، من "رد سريع وحازم" من جانب الولايات المتحدة وحلفائها إذا تحرك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

الحريري: لن أتعاون مع حزب الله وسأعمل على تطبيق اتفاق الطائف

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

أمريكا تجلي ضباط الـ CIA من كييف.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟
نقلت السلطات الأمريكية، ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA”، خارج العاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية الغزو الروسي الوشيك.

فاجعة بالصومال.. مقتل وإصابة 22 شخصا في هجمات إرهابية على مراكز الشرطة
أعلنت الشرطة الصومالية، مقتل شخصين وجرح 20 آخرين، في هجمات متزامنة شنتها حركة الشباب على مراكز للشرطة في العاصمة مقديشو ومحيطها.

بوركينا فاسو.. تنصيب قائد الانقلاب العسكري رئيسا للبلاد
أدى الكولونيل بول هنري سانداجو داميبا، رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو وقائد الانقلاب، اليمين الدستورية بعد أقل من شهر من سيطرة جنود متمردين على بوركينا فاسو اثر انقلاب عسكري.

اللي بدو يشتري يتقدم بطلب..نصر الله يعلن نجاحه في تصنيع المسيرات
اكد الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله  الأربعاء إن جماعته نجحت في إنتاج  الطائرات المسيرة، حيث باتت تمتلك القدرة على تحويل الآلاف من صواريخها إلى صواريخ دقيقة.

الهند تعلن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى
أعلنت السلطات الهندية تفشي فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 شديد العدوى في منطقة بشمال شرق البلاد.

 

 

 

 

 

 

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