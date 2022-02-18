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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أثناء الاختبارات .. صور تجسسية تكشف عن بورشه باناميرا الجديدة

اثناء الاختبارات
اثناء الاختبارات .. صور تجسسية تكشف عن بورشه باناميرا الجديد

ظهر الجيل الحالي من بورشه باناميرا للمرة الأولى في عام 2016 لموديلات 2017، لتتبعه نسخة الفيس ليفت في العام 2020 موديلات 2021، وتعد هذه السيارة واحدة من أقوى إصدارات الصانع الالماني المخضرم، والتي تضم باقة من التقنيات المتطورة إلى جانب مظهرها الأنيق.

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اثناء الاختبارات .. صور تجسسية تكشف عن بورشه باناميرا الجديدة 

ولكن يبدو أن العدسات التجسسية استطاعت ان تطلع محبي هذه النسخة على أحدث اللقطات، والتي تدل على وجود بعض التغييرات، وذلك بعد أن ظهرت السيارة في صور أولية خلال الاشهر القليلة الماضية، لتتأكد هذه المعلومة وتثبت ان هذه السيارة هي بمثابة الجيل الجديد من تلك الايقونة.

صور تجسسية تكشف عن بورشه باناميرا الجديدة

تظهر السيارة بورشه باناميرا بمفهوم رباعي الابواب، بينما ترتكز على جنوط رياضية متعددة الاضلاع ذات تصميم رياضي مميز، وجاءت مقدمة السيارة بصادم جديد، مع مصابيح أمامية مطورة تتخذ استراتيجية المظهر الحاد.

اثناء الاختبارات .. صور تجسسية تكشف عن بورشه باناميرا الجديدة 

كما ظهرت السيارة بورشه باناميرا ببوابة جديدة للوقود، مع مصابيح خلفية نحيفة المظهر، بالاضافة لمنظومة العادم الثنائية، وبعض العواكس الضوئية، ومن خلال بعض التغييرات المتواجدة بهذه النسخة فيبدو أنها تأتي بإطلالة الجيل الجديد او قد تكون مراحل تطوير مبكرة.

اثناء الاختبارات .. صور تجسسية تكشف عن بورشه باناميرا الجديدة 

وأظهرت الصور ايضا أن النسخة بورشه باناميرا تأتي بمرايات جانبية ذات اشارات ضوئية LED LIGHT، مع مصابيح ضباب شريطية على جانبي الصادم الامامي للسيارة، مع اختبارات للاداء وسط الطرق الثلجية الكثيفة.

اثناء الاختبارات .. صور تجسسية تكشف عن بورشه باناميرا الجديدة 
بورشه باناميرا بورشه باناميرا السيارة لسيارة بورشه باناميرا

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