بقوة 450 حصان.. سينجر تعيد إحياء أيقونة السبعينات "بورشه 930"

قامت شركة "سينجر" الأمريكية منذ تأسيسها في 2009 بإعادة تخيل سيارات بورشه 911 التي تميزت بغطاء المحرك الطويل من 1964 إلى 1973. حاليا تقوم الشركة بتعديل بورشه 911 توربو 930 من إنتاج سنة 1978.

اعتمدت سينجر في نموذج إعادة التصميم على شاسيه سيارات بورشه 964 - 911 وهو الموديل الذي تم إنتاجه من 1989-1994 واضافت على الهيكل ألياف الكربون بشكل مخصص. تم ترقية المحرك ليصبح سداسي الاسطوانات مزدوج التربو سعة 3.8 لتر بمبرد هواء ومزود بصمامات كهربائية لإخراج العوادم ومبردات داخلية من الماء إلى الهواء مثبتة في نظام التهوية، المحرك يزأر بقوة 450 حصانًا، وهناك مجال لزيادة القوة الحصانية حسب اختيار العملاء، كما أن هناك اختيار بين نظام الدفع الخلفي أو الكلي للعجلات، تم تغيير الغرض من "زعنفة القرش" الأيقونية في بورشه 930 على الرفرف الخلفي لتكون أنبوب ضخ الهواء البارد في وحدة المحرك. وتأتي بورشه 930 المعدلة مع ناقل الحركة اليدوي من ست سرعات قياسيًا.

بورشه 930 تربو

حرصت سينجر وهي تعيد تصميم وتعديل بورشه 930 الأصلية أن تظل من فئة GT الجراند تورينج القوية خاصة وأنها إحدى أيقونات بورشه في حقبة السبعينات، طرحتها لتكون من أقوى السيارات الخارقة في تشكيلتها فاخرة وفائقة الأداء والكفاءة.

بورشه 930 تربو

علق "روب ديكينسون"، مؤسس ورئيس شركة "سينجر": "بالطبع جيلنا يعرف أهمية بورشه 930 التربو، كانت إحدى أيقونات السبعينات، أعتبرها أيقونة أسطورية بمعنى الكلمة، كنت أعلق صورها في حجرتي أثناء فترة مراهقتي كنت كنت شابا شديد التأثر والحماس، لست وحدي بل الملايين حول العالم كانوا مفتونين بـ 930 التربو".

بورشه 930 تربو

تأتي بورشه 930 تربو من سينجر بنظام تعليق "Touring" بشكل قياسي، مع إمكانية إضاءة نظام تعليق sport الأكثر قوة كخيار. تتمتع السيارة أيضًا بتصميم داخلي فاخر ومقاعد جلدية أنيقة مع زخارف خشبية وتكييف ومقاعد كهربائية مُدفأة. ورغم كل تلك الإمكانيات السيارة لا تزن أكثر من 2800 رطل فقط، مع مكابح الكربون والسيراميك الاختيارية. الإطارات ميشلان بايلوت سبورت 4Ses بقياس 245 / 35R18 في الأمام و 295 / 30R18 ضخمة في الخلف. تأتي بشكل قياسي مع نظام التحكم في الجر ونظام ABS أيضًا