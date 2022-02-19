حبس زوج ذبح زوجته بالنزهة

أمرت جهات التحقيق، بحبس زوج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته في منطقة النزهة؛ بعد تكرار مشاكل تسببت في انفصالهما سابقا وردها إليه مرة أخرى، .

وكلفت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها؛ لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكشف رجال المباحث ملابسات مقتل سيدة داخل شقتها بالنزهة، حيث تبين أن زوجها وراء ذبحها بسبب سابقة انفصالهما وقيامه بردها مرة أخرى، فتم ضبطه.

وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، تلقى إخطارا من المقدم محمد جهاد، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة بمسكنها كائن بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، عُثر على جثة ربة منزل، مقيمة بمحل البلاغ، وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة، وعدة طعنات متفرقة بالجسم.

وبسؤال شقيق المتوفاة، عامل، قرر أنه حال اتصاله هاتفياً بشقيقته المجنى عليها، ولم تُجبه؛ فتوجه للمنطقة محل سكنها وتقابل مع زوجها، مالك مقهى بالمنطقة، محل البلاغ، ومقيم بذات العنـوان، وبسؤاله عـن شـقيقته قرر بتواجدها بالشقة سكنهما، وقام بتسليمه مفتاح الشقة للاطمئنان عليها، ولدى دخوله فوجئ بها جثة هامدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال تواجدهما بالشقة محل سكنهما حدثت بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها بالتعدى عليها بالضرب باستخدام 2 قطعة سلاح أبيض "مطواة - سكين" تحصل عليهما من مطبخ الشقة، ونتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها والتى أودت بحياتها.

وتم بإرشاده ضبط السلاحين المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.