ياسمين عز تدافع عن عروس الإسماعيلية: بنت أصول والراجل هدية ربنا لينا

أثارت المذيعة الشابة ياسمين عز، الجدل عبر برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه على شاشة إم بي سي مصر، بعد تصريحاتها عن واقعة ضرب عروس الإسماعيلية ووجهت للعروسة التحية، لأنها لم تترك عريسها بعد هذا الموقف.

وقالت ياسمين عز: «عروسة الإسماعيلية بنت أصول عرفت تحتوي الموقف، وتحتوي جوزها، الراجل هدية ربنا، والراجل بطبعه حمش، وهو نعمة من ربنا عليكي حبيه بعنيكي وحافظي عليه».

وتابعت: «دي عروسة أصيلة ومش معقول هتبوظ حب 13 سنة عشان موقف مش معروف سببه، أحنا لينا بالنهاية، وأكيد العريس له رصيد كبير أوي عند عروسته عشان تغفرله».

واستكملت: «سعادة المرأة بتكمن في وجود الراجل في حياتها واللي تقولك لما تضربني أو من أول خلاف تتطلقي دي مش بتحبك، ووقتها هتقعدي في البيت، فمش أي حاجة تحصل من الراجل نقول يلا طلاق».

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التحقيق مع الإعلامية ياسمين عز، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن واقعة عروسة الإسماعيلية.