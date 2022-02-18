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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

صدى البلد

سيطرت حالة من الغضب بين جموع المواطنين، بعدما شاهدوا فيديو منتشر لـ عروسة الإسماعيلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عريس يعتدي على عروسته في الشارع.

وفوجئ الجميع بفيديو جديد يظهر فية العريس و العروسة أثناء تناولهم الحمام والعشاء في شقتهم.

و أكد والد العريس أن العريس والعروسة أبناء عم، وأن ما حدث هو أن العروسة سقطت غصبا عنها على الأرض ونفي تماما أن تكون تعرضت للضرب أو الاهانة ، كما ذكر البعض.

وذكر أهل العريس أن العروسين بينهما قصة حب عمرها 13 عاما.

 

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يذكر ان تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لاعتداء عريس على عروسته بالضرب،  أثناء الزفة بالسيارة.

وظهر بمقطع الفيديو العروس بعد اعتداء عريسها عليها وسقوطها علي الارض واستدعاء الشرطة.

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا يفيد ورود بلاغ الي شرطة النجدة باعتداء عريس علي عروسه بعد خروجها من مركز التجميل بنطاق حي أول خلال الزفة.

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