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إلهام أبو الفتح
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ثقافة

سعيد عبده رئيسا واستقالة عضوين.. ننشر نتائج جلسة اتحاد الناشرين المصريين

صدى البلد

أصدر اتحاد الناشرين المصريين منذ قليل بيانا حول نتائج الجلسة التي انعقدت منذ قليل بمقر الاتحاد لتشكيل هيئة المكتب، في حضور أحد عشر عضوا من أعضاء مجلس الإدارة.

وجاء في البيان: «حضر الجلسة سعيد عبده رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد وعبد المنعم كامل وكيلا للاتحاد وترشح لمنصب الأمين العام وأسامة شتات وأحمد رشاد، وحصل أسامة شتات على 6 أصوات وأحمد رشاد على 5 أصوات، وبالتالي فاز بمنصب الأمين العام أسامة شتات، كما ترشح على منصب أمين صندوق الاتحاد ممدوح علي وفادي جريس وحصل ممدوح علي على 6 أصوات وفادي جريس على 5 أصوات، وبالتالي فاز بمنصب أمين الصندوق ممدوح علي وبذلك أسفر تشكيل هيئة المكتب من خلال الاقتراع السري بتمام النزاهة والشفافية».

وأسفر الاجتماع عن تجديد الثقة في سعيد عبده رئيس مجلس دار المعارف رئيسا للاتحاد، ووكيل الاتحاد عبد المنعم كامل، والأمين العام أسامة شتات، أمين الصندوق وممدوح علي، إلا أن الجميع فوجئ بقيام الزميلين أ. أحمد رشاد أ. فادي جريس بتقديم استقالتهما من المجلس.

 

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وتابع البيان: «كما قرر المجلس إرجاء تشكيل اللجان النوعية لأقرب جلسة قادمة لمجلس إدارة الاتحاد، كما أن الاستقالة التي تقدم بها عددا من أعضاء مجلس الإدارة لعدم حصولهم على مناصب محددة داخل الاتحاد لن تؤثر على دور الاتحاد في تقديم خدماته لأعضاء الجمعية العمومية بما يحقق أهداف الاتحاد ورسالته في خدمه أعضاء الاتحاد».

سعيد عبده عبد المنعم كامل فادي جريس دار المعارف اتحاد الناشرين المصريين

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