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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

وزيرة الثقافة : مهرجان اتجاهات يلقى الضوء على الاعمال الموسيقية للمؤلفين العرب

وزير الثقافة
وزير الثقافة

ينطلق مهرجان اتجاهات عربية  فى الثامنة مساء السبت 26 فبراير على المسرح الكبير ويشمل 3 حفلات ويضم اعمالا لـ 11 مؤلف من مصر ، الأردن والعراق في دار الأوبرا المصرية .

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن مهرجان اتجاهات عربية احد مسارات القاء الضوء على الاعمال الموسيقية للمؤلفين العرب فى القالب الكلاسيكي .

 وأضافت انه يهدف الى إثراء الحياة الموسيقية فى الوطن العربي ، مشيرة الى دوره فى التعبير عن الابداعات المبتكرة التي تحمل الطابع العربى فى الصورة الغربية .

 وأكدت وزيرة الثقافة انه تم تخصيص ليلة لتخليد الموسيقار الراحل جمال سلامة تضم مختارات من مؤلفاته البارزة فى هذا الشكل .

 

من جانبه قال  الدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا ان الفعاليات تشمل 3 ليالى وتبدا فى الثامنة مساء السبت 26 فبراير على المسرح الكبير بحفل بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة السوبرانو چولى جيبهارت ويتضمن قصيد سيمفونى بعنوان مصر لعلاء الدين مصطفى ، النخيل للسوبرانو والأوركسترا لقتيبة النعيمى ( العراق ) ، سلام لصبرى حميدة ، حركتين من سيمفونية الأردن لهيثم سكرية ( الاردن ) ، الأمل للأوركسترا لعمرو عقبة ،  مؤلفة للاوركسترا لقائد الحفل محمد سعد باشا .

وتابع ان الحفل الثانى يقام فى الثامنة مساء الثلاثاء الأول من مارس على المسرح الصغير ويقوده المايسترو أحمد الصعيدى ويحمل عنوان أعمال أوركسترا الحجرة ويضم مؤلفات الملمس ل أحمد مدكور ، أوركسترا وترى لخالد شكرى ، اشعار من قصيدة حزينة - قصيدة البوق الفرنسى والبيانو والأوركسترا الصغير ل رمز صبرى ، الصحراء والرغبة لقائد الحفل أحمد الصعيدى

وتأتى الليلة الثالثة تحت عنوان الوطن وتتجمل بمؤلفات الموسيقار جمال سلامة وتقام فى الثامنة مساء السبت 5 مارس على المسرح الكبير  ويقودها المايسترو محمد سعد باشا ويشارك خلالها عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى وتضم ذكريات للاوركسترا الوترى ، فوج للاوركسترا ، رابسودية للبيانو والأوركسترا وسيمفونية .  ‏

 

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور مجدى صابر مهرجان اتجاهات عربية الأوبرا

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