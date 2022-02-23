شعيب يبحث المخطط المرورى للشوارع بمدينة مرسى مطروح

تشكيل لجان لبحث تسهيل الحركة المرورية في مطروح

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إجراءات تحديد مواقع انتظار المركبات داخل مدن المحافظة خاصة الأكثر كثافة بما يخفف الكثافة والازدحام المرور، وذلك تفعيلا للقانون 150 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 والخاص بتحديد مواقع لانتظار السيارات لتقليل الكثافات المرورية.



وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من إدارة مرور مطروح ومراكز المدن وجميع الجهات المعنية وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية للاستعانة بالدراسة الجاري اعدادها للمخطط المرورى للشوارع بمدينة مرسى مطروح لتحديد مواقع الانتظار وخريطة الشوارع المقترحة ومساحة كل موقع وعدد المركبات التي ستشغلها وحجم العمالة المتوقعة.



كما وجه بعمل خريطة مرورية ووضع الرؤى والتصورات الميسرة للحركة المرورية وتنظيمها داخل المحافظة و بما يقلل التكدس والازدحام المرورى ويستوعب الإقبال الكبير على المحافظة خلال موسم الصيف.

حضر الاجتماع العميد حاتم السبع السكرتير المساعد والعميد محمد البنداري مدير عام إدارة مرور مطروح والأستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ورؤساء مدن المحافظة عبر الفيديو كونفرانس ومدير المديريات والإدارات المعنية.