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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح البوابة الإليكترونية لتسجيل بيانات الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات الطلاب المتقدمين ل امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بجميع التخصصات على موقع وزارة التربية والتعليم .

 يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية بقطاع التعليم الفني بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بمختلف التخصصات (صناعي- زراعي-تجاري- فندقي) للعام الدراسي 2021- 2022.

ضوابط اختيار رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط الترشح للعمل كرؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022. 

وقالت وزارة التربية والتعليم إن  ضوابط الترشح للعمل كرؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 تتمثل في :

  • ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية طبقا للنشرة رقم 1 بتاريخ 21 يناير 2019
  • ألا يكون مرشحا للعمل في مركز توزيع الأسئلة
  • ويراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من الفئات الآتية ( موجه عام - موجه أول - موجه ، مدير ادارة ومدير مرحلة ومدير مدرسة ، كبير معلمين ومعلم خبير ومعلم اول أ ، رئيس قسم و وكيل أ و وكيل قسم
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ونبهت وزارة التربية والتعليم على جميع من يصلح للترشح بأن تقديم استمارة الترشح ليس اختياريا بل كل من تنظبق عليه شروط الترشح يتم مراعاة الاتي :

  • يقوم جميع المرشحين بتحرير إقرار استمارة الموانع وتراجع البيانات والاختام بالادارة والمديرية مع صحيفة الاحوال ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب من طرفكم بهذه الموانع وصحيفة الاحوال مجمعة على مستوى المديرية التعليمية لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني إلى اللجنة المركزية للتعليم الفني بمبنى قطاع الكتب

 

  • تتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط وتسجل الأسماء بالأقدمية المطلقة طبقا للوظيفة الحالية وسيتم إحالة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم بإستمارة الموانع بدون أسباب إلى الشئون القانونية

 

  • على مدير المدرسة أو المسئول عن شئون العاملين إرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة والتي تنطبق عليهم الشروط وإلا سيتم إحالة مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين إلى الشئون القانونية

 

  • لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بشعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة التعليمية أو المخالف لإقرار هذا العام وكذلك صحيفة الاحوال

ويتم استيفاء استمارات الموانع وصحيفة الاحوال وتجميعها بالمديرية وارسالها إلى لجنة الادارة المركزية خلال شهر ديسمبر 2021  ، وسيتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية خلال اجازة نصف العام.

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