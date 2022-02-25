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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حالة الطقس في مطروح

أمطار غزيرة ورياح تضرب مطروح.. بث مباشر

امطار بمطروح
امطار بمطروح


 

تشهد مدينة مرسي مطروح، حالة من الطقس السيئ ،وسقوط أمطار غزيرة ، أغرقت الشوارع بالإضافة إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة .

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كما زادت سرعة الرياح بدرجة ملحوظة وتتكاثر بسماء مطروح السحب  مع توقع استمرار تساقط الأمطار مع وجود طقس شديد  البرودة  على معظم مدن المحافظة. 
وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات بالإضافة إلي عمل غرفة العمليات المنعقدة علي مدار ٢٤ ساعة لتلقي بلاغات المواطنين . 
وأكد  اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح  على قيام غرفة العمليات الرئيسية  بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية ، مشيرا بأن كافة قطاعات المحافظة علي أعلي درجة  من  الاستعداد .
، وشدد على  تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية. والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه  فور تساقط الأمطار لتيسير حركة  المرور والتيسير على المواطنين  .

https://fb.watch/bnL2WsFViO/

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