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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في العيد الوطني وذكرى التحرير..

القائم بأعمال سفارة الكويت: دفعة كبيرة للعلاقات مع مصر بعد زيارة السيسي

مصر/ الكويت
مصر/ الكويت

أكد القائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالقاهرة، بالإنابة المستشار مشاري المزيني على قوة ورسوخ العلاقات الأخوية المتميزة بين مصر والكويت، منوها بالحرص المشترك من جانب  قيادتي البلدين الشقيقيّن على تنميتها ودفعها قدما إلي الأمام .


ولفت المزيني في تصريح بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت إلى أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت الثلاثاء وأشار إلى انعكاساتها الإيجابية على مجمل علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين والتي تشهد مسارا تصاعديا   منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية رسميا  عام ١٩٦١، مشيرا الي التنسيق والتشاور المستمر  علي مستوى كافة المستويات  مؤكدا السعي المشترك  لتفعيل التعاون القائم بما ينعكس بصورة إيجابية على  العلاقات الرسمية والشعبية  سواء بسواء .

 

واستذكر القائم بالأعمال بالإنابة، دور مصر في عملية تحرير الكويت عام ١٩٩١، مشيرا الي امتزاج دماء الشعبين في عدد من المواقف بما يجسد وحدة الهدف والمصير  بينهما .

 

ووجه المزيني التهنئة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى الشعب الكويتي وأعضاء الجالية الكويتية في مصر بهذه المناسبة الوطنية المهمة التي تحتفل بها الكويت هذا العام في أجواء بهيجة بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

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