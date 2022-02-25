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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيف تختار بطارية سيارتك .. وأفضل الأنواع والأسعار في مصر

كيف تختار بطارية
كيف تختار بطارية سيارتك .. وافضل الانواع والاسعار في مصر

 بطارية السيارة أحد أهم القطع الأساسية الخاصة بالمنظومة الفنية، والتي تقوم بامداد المركبة بالطاقة اللازمة، مما يجعل باقى العناصر تقوم بالعمل بصورة طبيعية دون وجود أي مشكلات اخرى، ولذلك تبقى ذات طابع خاص يتسم بالاهمية القصوى، مع الكثير من الاسرار ايضًا.

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9 نصائح للحفاظ على بطارية السيارة في فصل الشتاء

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أهم النصائح الخاصة باختيار بطارية السيارة مع افضل الانواع بالسوق المصري ومتوسط اسعارها.

كيف تختار بطارية سيارتك .. وافضل الانواع والاسعار في مصر 

طريقة اختيار بطارية السيارة 

 

في البداية يجب أن نقوم بمعرفة كيفية اختيار بطارية السيارة المناسبة، وذلك يتوقف على الجهد الخاص والمدون داخل كتيب وكتالوج السيارة، حيث يمنح مالك المركبة التفاصيل القياسية الخاصة بقوة الطاقة، سواء كانت 55 امبير او 70 امبير أو غيرها من الوحدات سواء كانت اقل او اكثر.

 

يأتي بعد ذلك شيء مهمًا أيضا وهو اختيار بطارية ذات تاريخ انتاج حديث، مع التأكد من حالتها العامة، والحصول على شهادة ضمان والصيانة المجانية التي يمنحها بعض الموزعين والوكلاء، إلى جانب اختيار نوع مناسب لك وفقاً للميزانية الشرائية، ويكون موثوق به بحسب التجارب والأراء السابقة من قبل الجمهور.

 

يجب أيضًا أن نقوم بمتابعة فحص البطارية بعد تركيبها، والتأكد من عملها بصورة طبيعية، والأخذ في الاعتبار أن هناك انواع بالبطارايات مثل الجافة والسائلة والتي تحتوي على سائل حمضي ويعد هذا النوع لايتم استخدامه حاليًا بالسيارات الحديثة على عكس بعض السيارات القديمة التي يمكن أن تستخدمة.

 

أشهر أنواع البطاريات في السوق المصري 

 

هناك الكثير من الأسماء داخل السوق المصري لبطارايات السيارات، ومنها النسر وبطاريات هانكوك الكورية، وفارتا، وكلورايد، وايضا اي سي ديلكو، وانرجيزر، وهوجل.

 

متوسط سعر بطاريات السيارت في السوق المصري 

 

تختلف اسعار البطاريات المطروحة داخل السوق المصري، وذلك بحسب العلامة التجارية وقوة الجهد الخاص بالطاقة، مثل فئة الـ 55 و 60 امبير فيما اقل، وايضا فئة الـ 70 و 80 و 90 أمبير، ولكن في الأغلب يترواح سعر بطارية السيارات بين 700 جنيه و 1100 جنيه، مع استبدال البطارية القديمة.

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