تعتبر بطارية السيارة هى المسؤولة عن شعلة الانطلاق الأولى ، لذلك تعتبر من أهم الأجزاء، وتعانى بطارية السيارة بدرجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء .

وتكون السيارة في فصل الشتاء أقل أداءً وأكثر عرضة للأعطال، وتستغرق وقت أطول من أجل إعادة عملية الشحن .

وتعانى المكونات الكيمائية داخل بطارية السيارة من برودة الشتاء ، ولضمان أداء افضل فى هذا الفصل لابد وان يتبع قائد السيارة عدد من النصائح .

وخلال التقرير التالى سنتعرف على 9 نصائح للحفاظ على بطارية السيارة في فصل الشتاء .

1- التحقق من نظافة البطارية بشكل عام، ومن نظافة التوصيلات والكابلات بشكل خاص.

2- إزالة الغبار والأتربة من السطح الخارجي لبطارية السيارة.

3- التأكد من عدم حدوث تآكل حول أطراف البطارية، الذي يؤثر بشكل أساسي على التوصيل الكهربائي من البطارية للسيارة.

4- تجنب التحرك بالسيارة لمسافات قصيرة بشكل متكرر، حتى يتمكن المولد من إعادة شحنها بشكل كاف.

5- تجنب تشغيل الراديو والإضاءة، في حالة عدم عمل محرك السيارة، لضمان عدم نفاد طاقة البطارية.

6- تجنب ركن السيارة فترات طويلة داخل الجراج، حيث يتسبب ذلك في إفراغ شحنتها سريعاً.

7- عند تشغيل السيارة احرص على ترك المحرك يعمل لبعض الوقت، للسماح بعملية شحن البطارية، وعدم استنفادها سريعا.

8- الحفاظ على الأقطاب ومشابك التوصيل نظيفة، لضمان عملها بكفاءة عالية

9- عمل الصيانة الدورية لنظام الكهرباء في السيارة قبل فصل الشتاء