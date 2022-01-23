تعرف على القائمة الكاملة لأسعار فورد 2022 في الكويت

تعتبر الاسواق العربية للسيارات، من أكثر الأسواق على مستوى العالم فى ضمها للعديد من طرازات الشركات الفاخرة والقوية ، ويأتى السوق الكويتى واحدا من ضمن أشهر هذه الأسواق .

ويضم السوق الكويتى العديد من الماركات العالمية من السيارات الأمريكية والإنجليزية واليابانية والكورية بالإضافة الى الصينية أيضا .

واليوم نعرض خلال التقرير التالى القائمة الكاملة لأسعار طرازات شركة فورد الامريكية داخل السوق الكويتى للسيارات .

1- فورد فيجو

فورد فيجو

- أوتوماتيك / AMBIENTE HB 2021 بسعر 4,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TREND HB 2021 بسعر 4,600 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / AMBIENT 2021 بسعر 5,100 دينار كويتى .

2- فورد فيستا

فورد فيستا

- أوتوماتيك / AMBIENTE 2021 بسعر 4,200 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TREND 2021 بسعر 4,700 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TITANIUM 2021 بسعر 5,500 دينار كويتى .

3- فورد ايكو سبورت

فورد ايكو سبورت

- أوتوماتيك / AMBIENTE 2021 بسعر 4,700 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TREND 2021 بسعر 5,200 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TITANIUM 2021 بسعر 6,000 دينار كويتى .

4- فورد فوكس

فورد فوكس

- أوتوماتيك / ECOBOOST AMBIENTE 2020 بسعر 4,800 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ECOBOOST TREND 2020بسعر 5,200 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TREND 2020 بسعر 5,800 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ECOBOOST SPORT 2020بسعر 6,400 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ECOBOOST TITANIUM 2020 بسعر 6,900 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ST 2020 بسعر 7,300 دينار كويتى .

5- فورد فيوجن

فورد فيوجن

- أوتوماتيك / S 2020 بسعر 6,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / SE 2020 بسعر 8,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / SE 2020 بسعر 8,900 دينار كويتى .

6- فورد اسكيب

فورد اسكيب

- أوتوماتيك / S 2022 بسعر 6,700 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / SE 2022 بسعر 8,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ECOBOOST SE AWD 2022بسعر 11,200 دينار كويتى .

7- فورد توروس

فورد توروس

- أوتوماتيك / AMBIENTE 2022 بسعر 7,999 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TREND 2022 بسعر 10,400 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TITANIUM 2022 بسعر 12,000 دينار كويتى .

8- فورد فلكس

فورد فلكس

- أوتوماتيك / SE 2020 بسعر 8,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / SEL AWD 2020 بسعر 10,500 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ECOBOOST LIMITED AWD 2020 بسعر 13,500 دينار كويتى .

9- فورد ايدج

فورد ايدج

- أوتوماتيك / AMBIENT 2022 بسعر 8,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TREND 2022 بسعر 8,500 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ST 2022 بسعر 16,000 دينار كويتى .

10- فورد اكسبلورر

فورد اكسبلورر

- أوتوماتيك / BASE 2021 بسعر 10,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / BASE 2022 بسعر 10,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / BASE AWD 2021 بسعر 11,200 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / BASE AWD 2022 بسعر 11,200 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / XLT AWD MID 2022بسعر 12,400 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / XLT AWD MID OPTION 2021 بسعر 12,400 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / XLT AWD 2021 بسعر 12,500 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / XLT AWD FULL 2022 بسعر 13,500 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / XLT AWD FULL OPTION 2021 بسعر 13,500 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / LTD 2022 بسعر 15,500 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / SPORT ECOBOOST 2021بسعر 16,700 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / SPORT ECOBOOST 2022بسعر 16,700 دينار كويتى .

11- فورد اكسبيديشن

فورد اكسبيديشن

- أوتوماتيك / ECOBOOST XL 2021بسعر 10,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ECOBOOST XL 2021بسعر 11,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ECOBOOST XLT 2021بسعر 12,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ECOBOOST LTD 2021بسعر 17,200 دينار كويتى .

12- فورد موستانج

فورد موستانج

- أوتوماتيك / FASTBACK GT 2022بسعر 13,500 KWD

- أوتوماتيك / ECOBOOST FASTBACK PREMIUM 2021 بسعر 15,100 دينار كويتى.

- أوتوماتيك / ECOBOOST FASTBACK 2022 بسعر 15,100 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / CONVERTIBLE GT PREMIUM 2022 بسعر 18,000 دينار كويتى .