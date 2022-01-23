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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على القائمة الكاملة لأسعار فورد 2022 في الكويت

فورد اكسبلورر
فورد اكسبلورر

تعتبر الاسواق العربية للسيارات، من أكثر الأسواق على مستوى العالم فى ضمها للعديد من طرازات الشركات الفاخرة والقوية ، ويأتى السوق الكويتى واحدا من ضمن أشهر هذه الأسواق .

ويضم السوق الكويتى العديد من الماركات العالمية من السيارات الأمريكية والإنجليزية واليابانية والكورية بالإضافة الى الصينية أيضا .

واليوم نعرض خلال التقرير التالى القائمة الكاملة لأسعار طرازات شركة فورد الامريكية داخل السوق الكويتى للسيارات .

 

1- فورد فيجو

فورد فيجو

- أوتوماتيك / AMBIENTE HB 2021 بسعر 4,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TREND HB 2021 بسعر 4,600 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / AMBIENT 2021 بسعر 5,100 دينار كويتى .

 

2- فورد فيستا

فورد فيستا

- أوتوماتيك / AMBIENTE 2021 بسعر 4,200 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TREND 2021 بسعر 4,700 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TITANIUM 2021 بسعر 5,500 دينار كويتى .

 

3- فورد ايكو سبورت

فورد ايكو سبورت

- أوتوماتيك / AMBIENTE 2021 بسعر 4,700 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TREND 2021 بسعر 5,200 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TITANIUM 2021 بسعر 6,000 دينار كويتى .

 

4- فورد فوكس

فورد فوكس

- أوتوماتيك / ECOBOOST AMBIENTE 2020 بسعر 4,800 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ECOBOOST TREND 2020بسعر 5,200 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TREND 2020 بسعر 5,800 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ECOBOOST SPORT 2020بسعر 6,400 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ECOBOOST TITANIUM 2020 بسعر 6,900 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ST 2020 بسعر 7,300 دينار كويتى .

 

5- فورد فيوجن

فورد فيوجن

- أوتوماتيك / S 2020 بسعر 6,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / SE 2020 بسعر 8,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / SE 2020 بسعر 8,900 دينار كويتى .

 

6- فورد اسكيب

فورد اسكيب

- أوتوماتيك / S 2022 بسعر 6,700 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / SE 2022 بسعر 8,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ECOBOOST SE AWD 2022بسعر 11,200 دينار كويتى .

 

7- فورد توروس

فورد توروس

- أوتوماتيك / AMBIENTE 2022 بسعر 7,999 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TREND 2022 بسعر 10,400 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TITANIUM 2022 بسعر 12,000 دينار كويتى .

 

8- فورد فلكس

فورد فلكس

- أوتوماتيك / SE 2020 بسعر 8,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / SEL AWD 2020 بسعر 10,500 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ECOBOOST LIMITED AWD 2020 بسعر 13,500 دينار كويتى .

 

9- فورد ايدج

فورد ايدج

- أوتوماتيك / AMBIENT 2022 بسعر 8,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / TREND 2022 بسعر 8,500 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ST 2022 بسعر 16,000 دينار كويتى .

 

10- فورد اكسبلورر

فورد اكسبلورر

- أوتوماتيك / BASE 2021 بسعر 10,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / BASE 2022 بسعر 10,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / BASE AWD 2021 بسعر 11,200 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / BASE AWD 2022 بسعر 11,200 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / XLT AWD MID 2022بسعر 12,400 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / XLT AWD MID OPTION 2021 بسعر 12,400 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / XLT AWD 2021 بسعر 12,500 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / XLT AWD FULL 2022   بسعر 13,500 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / XLT AWD FULL OPTION 2021  بسعر 13,500 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / LTD 2022 بسعر 15,500 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / SPORT ECOBOOST 2021بسعر 16,700 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / SPORT ECOBOOST 2022بسعر 16,700 دينار كويتى .

 

11- فورد اكسبيديشن

فورد اكسبيديشن

- أوتوماتيك / ECOBOOST XL 2021بسعر 10,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ECOBOOST XL 2021بسعر 11,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ECOBOOST XLT 2021بسعر 12,000 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / ECOBOOST LTD 2021بسعر 17,200 دينار كويتى .

 

12- فورد موستانج

فورد موستانج

- أوتوماتيك / FASTBACK GT 2022بسعر 13,500 KWD

- أوتوماتيك / ECOBOOST FASTBACK PREMIUM 2021 بسعر 15,100 دينار كويتى.

- أوتوماتيك / ECOBOOST FASTBACK 2022 بسعر 15,100 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / CONVERTIBLE GT PREMIUM 2022 بسعر 18,000 دينار كويتى .

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