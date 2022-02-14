الميكانيكي بيقولك .. أسباب نفاد بطارية السيارة

الميكانيكي بيقولك .. هناك الكثير من المشكلات التي تتعلق بالمنظومة الفنية للسيارة، مثل الأعطال الخاصة بالمحرك، أو بمنظومة التبريد، إضافة إلى كثير من الأمور الأخرى، ومنها مشكلات بطارية السيارة مثل نفاد الطاقة والتسريبات ايضا.

وتحت عنوان الميكانيكي بيقولك .. يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسباب نفاذ بطارية السيارة.

لاشك أن بطارية السيارة هي مصدر الطاقة الرئيسي التي تعتمد عليها المنظومة الفنية الخاصة بالسيارة، ولكن هناك بعض العوامل التي تؤدي إلى تلفها، وتتنوع هذه العوامل بين أمور يفعلها قائد السيارة عن دون عمد، أو تتعلق بمشكلات اخرى خاصة بالبطارية.

ومن الأمور الرئيسية التي تؤدي إلى نفاد بطارية السيارة هي، نيسان أو ترك الاضاءة الداخلية أو الخارجية لفترات طويلة، أو استخدام شاحن الهاتف أيضا، كما أن ترك كاسيت المركبة لفترات دون استخدام السيارة قد تؤدي إلى نفاد الطاقة مبكرًا.

الميكانيكي بيقولك .. اسباب نفاذ بطارية السيارة

اسباب اخرى تؤدي إلى نفاد طاقة البطارية

من الممكن أن تتعرض بطارية السيارة إلى انخفاض الجهد بسبب عمرها الافتراضي، ولذلك فمن الضروري أن نقوم بمتابعة تاريخ انتاج البطارية وقياس الجهد من وقت إلى آخر، مع امكانية تغييرها قبل أن تحدث مشكلة انخفاض الطاقة بطريقة مفاجأة.

تتعرض ايضا بطارية السيارة لمشكلة نفاد الطاقة عند تعرضها لدرجات حرارة عالية، بسبب تراكم كبريتات الرصاص، وفي هذه الحالة يجب تغييرها في اسرع وقت ممكن، كما يجب أن يحد قائد المركبة من خوض الرحلات القصيرة، والتي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة.

الميكانيكي بيقولك .. اسباب نفاذ بطارية السيارة

من العوامل التي تؤدي لاستهلاك الطاقة هي وجود تلف بالتوصيلات، والتي تقوم بنقل الطاقة من البطارية إلى منظومة العمل، وفي هذه الحالة يجب متابعة الرؤس الخاصة بالأقطاب وتغييرها في حالة التاكل، نظرًا لتجنب مشكلات استهلاك الطاقة.

لكن هناك بعض المؤشرات التي تدل على ضرورة تغيير البطارية وهي، التوقف المفاجيء مع وجود صعوبة في عملية تفعيل المحرك، وسماع صوت "تكتكة" واضحة، مع ملاحظة انخفاض المستوى الضوئي باللمبات الداخلية الخاصة بلوحة العدادات، وانخفاض اضاءة السيارة ايضا.

وننصح دومًا أن يمتلك قائد المركبة كابلات إمداد الطاقة، والتي تكون بمثابة يد الانقاذ في حالات الانقطاع المفاجئ، ويقوم قائد السيارة بتوصيلها عبر بطارية سيارة اخرى، لانقاذ الموقف بصورة مؤقتة ثم تغيرها على وجه السرعة.