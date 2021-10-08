الميكانيكي بيقولك.. وظيفة ترموستات الحرارة واكتشاف الأعطال

تتعدد الاعطال الوظائف الميكانيكية داخل المنظومة الفنية للسيارة، مثل حركة التبريد والتي تشمل الردياتير والمروحة وسوائل التبريد سواء كانت واقعة داخل الهيكل المعدني، أو قربة المياه، بالاضافة إلى مجموعة الصيانة الدورية ومنها حالة المحرك وتعيير الزيت، وصيانة البطارية، وجميع الاجزاء المهمة التي تتكون داخل هذه المنظومة.

ومن بين العناصر الفنية الواقعة بهذه المنظومة هي "الترموستات"، والتي تعمل على تنظيم درجة الحرارة، مما يتناسب مع كل محرك، وضمان عدم تغيير المستوى الحراري المطلوب، سواء كانت بالارتفاع العالي، او الانخفاض في مستوى التبريد، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري وظائف واهمية ترموستات الحرارة.

وظيفة ترموستات الحرارة واكتشاف الاعطال

هناك الكثير من الاخطاء شائعة الحدوث بين قائدي السيارات، وهي الغاء ترموستات السيارة، مما يتسبب في خلل كبير داخل المنظومة الخاصة بحركة التبريد، وعدم الثبات في أداء المحرك، كما تتسبب هذه المشكلة في ارتفاع درجة الحرارة زيادة عن المعدل المطلوب، مما تتسبب في استهلاك كبير في الوقود.

و تقوم ترموستات السيارة بتأدية عملها عند وصول درجة الحراة لنسبة تتراوح بين 80 و 90 درجة، حيث تفتح بشكل تدريجي للقيام بعملها لكي تسمح بوصول المحرك إلى الردياتير ليتم تبريدة من قبل المروحة، حيث تكون هي بمثابة حلقة الوصل لوجود مناخ داخلي مناسب ولذلد فلا يجب أن نستغنى عنها مطلقًا.

ومن الاسباب التي تنذر بتلف الترموستات داخل السيارة هي، انخفاض درجة الحرارة بشكل غير طبيعي، أو ارتفاعها بصورة كبيرة، وفي هذه الحالة قد تكون الثرموستات قد تعرضت إلى التلف مما يتسبب في فقدانها القدرة على التمييز بين الحالتين، ومن بعدها سوف تتعرض السيارة إلى مشكلة كبيرة والتي تؤثر على المحرك بشكل قاسي.

ويجب على قائدي السيارات الاطمئنان على هذا الجزء الهام لعدم التعرض لمشكلات ارتفاع او انخفاض الحرارة، أو ربما مشكلات تتعلق مستوى استهلاك الوقود ايضا، أو فقدان زيت المحرك خصائصة بسبب هذه المشكلة، ولذلك فمن الضروري ان نلترزم بمواعيد الصيانة الدورية، وشراء منتج اصلي والابتعاد تمامًا عن المنتجات المقلدة، مع التاكد من قيامها بشكل طبيعي على المستوى الدوري، ولذلك لكي نتجنب الكثير من الاعطال المفاجئة والمزعجة لقائدي السيارات.