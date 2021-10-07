الميكانيكى بيقولك.. 5 أخطاء شائعة تزيد من استهلاك الوقود في سيارتك

يسعى العديد من السائقين الى محاولة خفض استهلاك الوقود في سياراتهم، إلا أنهم يقعون في أخطاء أثناء القيادة تتسبب في زيادة استهلاك الوقود .
وخلال السطور التالية سنتعرلاف على أبرز الأخطاء الشائعة التي تزايد استهلاك الوقود عن الحد الطبيعي دون داع .
1- الضغط بقوة على دواسة الوقود
عند الضغط بقوة على دواسة الوقود تقوم المضخات بضخ كميات عالية من البنزين، وتحترق نسبة كبيرة منه، وينصح الخبراء بالقيادة الهادئة وبصورة سلسة.
2- القيادة السريعة
القيادة على سرعات مرتفعة جداً ولمسافات طويلة يرفع من معدل استهلاك الوقود، وينصح الخبراء بقيادة السيارة بسرعة لا تزيد عن 100 كلم في الساعة.
3- إنخفاض ضغط الإطارات
إنخفاض ضغط الهواء داخل الإطار حتى وإن كان بمقدار بسيط جداً بنسبة 2-3% مثلا يرفع من استهلاك الوقود بنسبة كبيرة.
4- الحمولة الزائدة
تتسبب الحمولة الزائدة للسيارة في العديد من الإضرار لها، ومنها تلف الإطارات وزيادة الحمل على المحرك، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الوقود.
5- فتح النوافذ
تعد النوافذ المفتوحة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء أثناء سير السيارة، بالتالي يعمل ذلك على زيادة معدلات استهلاك المحرك للوقود في السيارة.