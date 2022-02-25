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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من ألبوم بجامل ناس| فضل شاكر ينتظر طرح أغنية دمعة

فضل شاكر
فضل شاكر

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن ثالث أغاني ألبوم الفنان فضل شاكر الجديد «بجامل ناس»، والتي تحمل اسم «دمعة»، معلنة عن طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتطبيق ديزر للموسيقى. 

ألبوم فضل شاكر الجديد

حقق الفنان فضل شاكر، 400 ألف مشاهدة بأغنية «توقعني» في أول يوم من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي ثاني أغاني ألبومه الجديد «بجامل ناس»، التي تم طرحها ليلة الخميس 17 فبراير. 

 

أغنية توقعني لـ فضل شاكر

أغنية توقعني لـ فضل شاكر، من كلمات: محمد القاسمي، الحان: إبراهيم الغانم، توزيع موسيقي: جوزيف دمرجيان، مكساج وماستر : جاسم محمد، تنفيذ واشراف موسيقي : رامي شفيق، مهندس صوت : ابراهيم الكستي، مدير الديجتال / محمود الحوامدة، المكتب الاعلامي/ غازي بني نصر، تصوير فوتوغرافي/ محمود رمزي، اشراف عام / اياد النقيب. 

 

أغنية بجامل ناس

حقق الفنان فضل شاكر ، نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في الساعات الأولى من طرح أغنيته الجديدة بجامل ناس عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات. 

وتعد أغنية بجامل ناس، هي الأغنية الأولى من ألبوم فضل شاكر الجديد، الذي من المنتظر أن تطرح شركة روتانا أغانيه تباعًا خلال الفترة المقبلة. 

أغنية بجامل ناس لـ فضل شاكر، من كلمات: محمد الجمال، الحان: مدين، توزيع ومكساج  وماستر: يحى يوسف، مهندس صوت: محمد المقهور، مدير انتاج: ماجد سليمان، مدير الديجتال: محمود الحوامدة، المكتب الاعلامي: غازي بني نصر، تصوير فوتوغرافي: محمود رمزي، إشراف عام: اياد النقيب.

 

كلمات أغنية بجامل ناس

بجامل ناس وبضحك عادي واتكلم
كان مفيش فى قلبى وجع وبتالم
وبتعامل كانى سليم وعال وتمام
وراضى بجرحى يمكن منه اتعلم

ولو فضفت يعنى الناس هيهتمو
ده كل واحد شايل ومعبى من همه
وجواه جرح يمكن زى ومخبيه
تشوفه الناس تقول مبسوط ويتخمو

وبتظاهر ماهو الظاهر
مبيبينش ايه جوه
وفى الايام دى لو شاطر
تخبى الدمعه بالقوه

ده أقرب حد لو شافك
بتبكى هيبكى اضعافك
وهيطبطب على كتافك
وهيقولك مسيرها تروق

فأحسن حاجه تتجمل
فى سكه كدبتك كمل
وخبى الدمعه واتحمل
وضعفك ميشوفوش مخلوق

بحاول ابان سعيد دايما وبتعمد
وبعرف امتى اخلى مشاعرى تتجمد
بمثل طب وايه يعنى اما اكون كداب
عشان ميبانش حزنى وقلبى متعود

اهو احسن مااشكى واضعف وابكى واتكسر
ومش مستنى حد بجرحى يتأثر
سيبو اللى فى قلبى مدارى فى خروجه عذاب
ساعات الضعف فى الايام دى بيخسر

 

أحدث أغاني فضل شاكر

حققت أغنية “قاعد مكانا” لـ فضل شاكر، نجاح كبير جداً، حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

“قاعد مكانا” ألحان : إسلام زكي، وكلمات : أحمد المالكي، وتوزيع : إلهامي دهيمة ، وأحمد حسام.

وتقول كلمات الأغنية : قاعد مكانا وبسرح معاك ... شايف بدالك صورنا.. مش قولنا دايماً هاشوفك هناك ... غيرنا ب ايدينا قدرنا..قاعد مكاننا وبسرح معاك ... مش قولنا دايماً هاشوفك هناك غيرنا ب ايدينا قدرنا".

هنا ابتدينا وتاه الكلام ... هنا اتلاقوا الروحين.. هنا اتواعدنا بالحب اتعاهدنا ... والوعد ده راح فين".

 

أغنية فستان الحلوة 

يذكر أن أطلق الفنان فضل شاكر أحدث أغنياته بعنوان "فستان الحلوة" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد ،  فيما قام بتوزيع هذا العمل موسيقياً الموزع القدير احمد عادل ومكس وماستر هاني محروس ، وإشراف عام اياد النقيب.

وتُعد أغنية " فستان الحلوة" إمتداد للتعاون بين الفنان فضل شاكر والملحن وليد سعد ، وكلمات  الشاعر تامر حسين، بمشاركة الموزع الموسيقي احمد عادل ، والموزع الموسيقي هاني محروس الذي قام بالمكس والماستر، جامعين معا من خلال أغنية "فستان الحلوة " بين الأصالة والمعاصرة والتجديد.

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