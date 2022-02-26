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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر القصير..سيرين عبد النور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، صورة جديدة من حفل زفاف صديقتها، وقامت بنشرها الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

 وظهرت سيرين عبد النور، بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان قصير قطيفة أحمر، واعتمدت مكياج جذاب أبرز ملامحها.

نشأة سيرين عبد النور

 

سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ولدت سيرين في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.

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