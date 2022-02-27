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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عين شمس يشكون انقطاع المياه بشكل متكرر

صدى البلد

أرسل القارئ وليد محمد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انقطاع المياه بشكل متكرر.

قال محمد في شكواه نعاني نحن سكان شارع احمد عرابي - عين شمس الشرقية  من انقطاع متكرر للمياه بزعم وجود كسر في احدى الخطوط. وقد تكرر ذلك الانقطاع خلال الشهر الماضي أكثر من ٥ مرات دون إبلاغ المواطنين او نشر بوست على صفحة الشركة على فيسبوك. وعند الاتصال على رقم الطوارئ 125 لايتم الرد ويتم اغلاق الخط.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية رقم التواصل: 01066347029.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

خدمة بين الناس بين الناس انقطاع المياه المياة عين شمس

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