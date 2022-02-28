مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 28 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة منها مباراة بالدوري الأسباني والدوري التركي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

غرناطة X قادش – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أتالانتا X سامبدوريا – الساعة 9:50 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا X فناربخشة – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

إيسترن كومباني X سيراميكا كليوباترا – الساعة 3 عصرا على قناة on time sport

الاتحاد السكندري X طلائع الجيش – الساعة 5:30 مساء على قناة on time sport