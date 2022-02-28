نتائج مبشرة.. روسيا وأوكرانيا تتوصلان إلي نقاط يمكن الاتفاق عليها

قالت روسيا وأوكرانيا، عقب انتهاء المفاوضات، اليوم الاثنين، إن موسكو وكييف توصلتا إلى بعض النقاط التي يمكن الاتفاق عليها خلال المفاوضات التي استضافتها مدينة “جوميل” بـ بيلاروسيا وسيعودان للتشاور قبل الجولة المقبلة.

وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن “الهدف الرئيسي من المحادثات كان مناقشة وقف إطلاق النار في أوكرانيا”.

وأضاف أن الجانبين حددا عددًا من الموضوعات ذات الأولوية، والتي “تم تحديد حلول معينة بشأنها”.

وأكد فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوفدين وجدا نقاطا يمكن التوصل إلى مواقف مشتركة بشأنها.

وجرت مفاوضات اليوم الاثنين بين الطرفين، واستمرت عدة ساعات في بيلاروسيا بالقرب من الحدود الروسية والأوكرانية.

وقال ميدينسكي إن الجولة التالية ستجرى على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.