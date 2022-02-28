فجر السعيد تطلب الدعاء لسمير صبري: "أجدع صديق وأطيب أخ"

حرصت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، علي الدعاء بالشفاء العاجل للفنان سمير صبري، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت فجر السعيد، صورة لـ سمير صبري، وعلقت عليها كاتبة: “كل الدعوات من قلبي وقلوب الناس وكل محبيك إنك تخف وترجع لنا بألف مليون سلامة يا أجدع صديق وأطيب أخ في الدنيا كلها.... إحنا كلنا بنحبك يا سمير.... دعواتكم الحلوة معايا يا أصدقائي”.

وخلال الساعات الاخيرة، تصدر الفنان سمير صبري، التريند على محركات بحث جوجل، بعد مداخلته الهاتفية مع الاعلامي عمرو اديب، يطلب من الجماهير الدعاء له ومطالبا الدولة بمساندته في ازمته الصحية، ليقرر بعدها مباشرة الرئيس عبد الفتاح السيسي علاج الفنان على نفقة الدولة.

جراحة دقيقة

وكشف الفنان سمير صبري عن حالته الصحية الحرجة، التي تستدعي إجراء عملية عاجلة في القلب، وطمأن جمهوره على حالته الصحية، مطالبًا بالدعاء له لتخطي أزمته الصحية، مشيرًا إلى أنه سيخضع لإجراء جراحة دقيقة في القلب خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: "ساعدوني في علاجي وادعموني بالدعاء، أعاني مؤخرًا من الأثار الجانبية من العلاج الكيماوي"، وتابع: "كل الناس زارتني في المستشفى وفيه ناس منهم يداومون على زيارتي، مثل حسين فهمي وميرفت أمين ولبلبة ونيللي، بجانب إيمي ودنيا سمير غانم"، موجهًا رسالة للإعلامي عمرو أديب: "أشكر ليا يا عمرو الرئيس السيسي على جهوده في استعادة الدور المصري عالميًا.

قرار ومكالمة رئاسية



وأوضحت مديرة أعمال الفنان، أن سمير صبري تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما اصدر قرارا بعلاجه على نفقة الدولة، مشيرة إلى أن ذلك ساعد في تحسن حالته النفسية بشكل كبير، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وقدّمت نقابة المهن التمثيلية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما وجه برعايته لحالة الفنان الكبير سمير صبري، وقالت النقابة في بيان للدكتور اشرف زكي نقبيب المهن التمثيلية: "باسمي وباسم جموع فناني مصر، أتقدم باسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر برعايته السامية للفنان الكبير سمير صبري، مؤكدا على موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن فخامته شملهم برعايته ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفنون في النهضو بثقافة الشعوب وبناء الإنسان.. دمتم سندا وراعيا للإبداع والمبدعين.