الرئاسة تقدم درسًا في الوفاء..عمرو أديب: عصر موت الفنان بسبب الجوع انتهى|فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على الدعم الرئاسى الذى يتلقاه الفنانون الذين يمرون بأزمات صحية وآخرهم الفنان سمير صبرى.



وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، قائلا:" عصر موت الفنانين بسبب الجوع انتهى، زمان كان بعض الفنانين مثل إسماعيل ياسين وعبد الفتاح القصرى لم يجدوا العلاج ".



وأكد أديب أن الرئاسة تقدم درسا في الوفاء لكل فئات الشعب المصر.



المهن التمثيلية



ووجه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بعد توجيهه بتكفل الدولة بعلاج الفنان سمير صبري.

وقال أشرف زكي "أشكر الرئيس السيسي على رعايته للفن، وحرصه الدائم على رعاية فناني مصر.

وتابع اشرف زكي :"الرئيس السيسي أول رئيس جمهورية يهتم بالفنان المصري وعلاجه ومعاشه وحالته الصحية".

وأكمل أشرف زكي:" اتقدم بالشكر للرئيس السيسي على توجيهاته بعلاج سمير صبري، وسمير صبري لا يتواجد في العناية المركزة لكنه في غرفة عادية".





