"موهبة استثنائية" .. توجيه رئاسي بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة

يجمع الفنان سمير صبري بين الموهبة والحضور، وعمل مذيعا ومطربا وممثلا وأثبت وجوده في كل المجالات، حتى منحه النقاد لقب الفنان الشامل.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "توجيه رئاسي بعلاج الفنان الكبير سمير صبري على نفقة الدولة".

ومر صبري، بوعكة صحية خطيرة تطلبت نقله إلى المستشفى لإجراء جراحة دقيقة في القلب، فضلا عن إصابته بمرض السرطان، وصدرت توجيهات رئاسية بعلاجه على نفقة الدولة وهو ما استقبلته نقابة المهن التمثيلية بالشكر والامتنان.

الفنان سمير صبري عشق الفن وعاش وسط عائلة تحب الفن وتحترمه، فعائلته هم من شكلوا طفولته وصنعوا شخصيته واصطحبوه إلى دور السينما والمسرح وشجعوه عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين.

وُلد في مدينة الإسكندرية عام 1936 وتبناه العندليب عبدالحليم حافظ عندما انفصل والده ووالدته وذهب إلى القاهرة وهو في عمر 9 سنوات، وقدمه للفنانة لبنى عبدالعزيز وهو في عمر العشر سنوات.

ويعد فنانا شاملا، فهو ممثل ومطرب ومذيع قدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التلفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة منها هذا المساء، وكان زمان، والنادي الدولي، وقدم عشرات الأفلام في السينما منها جحيم تحت الماء والجلسة السرية وعلاقات مشبوهة.

