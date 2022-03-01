أحمد موسى: بريطانيا تدرس طرد روسيا من مجلس الأمن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاقتصاد الأوروبي سوف يتأثر بشكل كبير بعد الأزمة الروسية الأوكرانية .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن هناك ارتفاعا كبيرا في سعر البترول على مستوى العالم".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "5 أعضاء في مجلس الأمن يتحكمون في العالم وهي أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "بريطانيا تنسق حاليا لـ طرد روسيا من مجلس الأمن وهذا ما اقترحه رئيس الوزراء البريطاني".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "وزير خارجية أمريكا تحدث بأن أمريكا تدرس طرد روسيا من نظام سويفت الخاص بالنظام الاقتصادي العالمي".

