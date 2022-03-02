من اسرع المشروبات التي يمكن تحضيرها من مطبخك طريقة عمل السحلب البارد فهو من المشروبات التي تعطي إحساسا بالدفء والطاقة فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية إليك وفقا لموقع بولد سكاى الهنديطريقة عمل السحلب البارد بالمقادير والخطوات

طريقة عمل السحلب البارد للشيف إلهام فتحي

طريقة عمل السحلب البارد بالمقادير

3 أكواب سائلة من الحليب

5 ملاعق سكربودرة

عبوة من السحلب الجاهزة

طريقة عمل السحلب البارد بالخطوات



على نار هادئة يوضع السكر و الحليب، ثم يتم تقليبهم جيدًا وتركهم على النار.يوضع بودرة السحلب مع الحليب المتبقي ويتم حركيهم حتى يذوب السحلب تمامًا.يصب خليط السحلب على الحليب بشكل تدريجي واتركي الخليط يغلي ويبدأ في التكاثف، ثم قومي برفعه وصبه في كوبايات.

طريقة عمل السحلب البارد للشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل السحلب البارد بالمقادير



2 كيس مسحوق سحلب جاهز

2 كوب حليب

1/2 كوب سكركوب ماء

طريقة تحضير السحلب بالبارد بالخطوات



في وعاء نضع السحلب، ثم نتركها حتى تغلي، ثم نقوم بصب الحليب ثم نبرده في الثلاجة لعدة ساعات و في وعاء نقوم بغلى السكر والماء على نار هادئة حتى يصبح المزيج كثيفا، ثم نتركه ليبرد.

طريقة عمل السحلب البارد للشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل السحلب البارد للشيف بالمقادير

كوب من النشا

كوب من السكر البودرة

ملعقتين من الكريم شانتيه الخام

ملعقة كبيرة من الفانيليا

ومكسرات مشكله حسب الرغبه

طريقة تحضير السحلب البارد للشيف بالخطوات



1- توضع النشا والسكر والفانيلا والكريم شانتيه، والمكسرات وتخلط جيدًا حتى تختلط .

2- توضع ملعقة من الخليط على على كوب من الماء البارد، ويقلب جيدًا ويحلى حسب الرغبة.

3- يوضع على نار هادئه مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام.

4- يصب في الكوب ويزين بالمكسرات حسب الرغبه ويقدم ساخن.