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أستاذ تغذية : كل فوائد اللبن الصحية والكاملة موجودة في هذا الشيء.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 04:03 م
منتجات الالبان
منتجات الالبان
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ياسمين القصاص

قالت الدكتورة نيرة شاكر، أستاذ التغذية بالمركزالقومي للبحوث، إن اللبن  بمثابة وجبة غذائية كاملة، ولكن معظم سكان العالم يعانون من حساسية اللاكتوز، أو عدم القدرة على تحمل اللاكتوز، أو سكر الحليب. ويحاول الكثيرون في شمال أوروبا تقليل استهلاكهم للحليب حرصا على البيئة والصحة، وهو ما أدى إلى زيادة الإقبال على بدائل الحليب البقري.

 

وأضافت أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، عبر مكالمتها الهاتفية فى برنامج"8 الصبح "المذاع عبر فضائية"دي إم سى"، أن أجسام 30 في المئة من سكان العالم  تقوم بإفراز إنزيم اللاكتيز، المسؤول عن هضم اللاكتوز، أما سائر سكان العالم فتنخفض قدرة أجسامهم على إفرازه بعد الفطام.

 

وأشارت"شاكر"، إلى أن الكالسيوم الذى يكون فى جميع منتجات الألبان يفيد الجسم بشكل كبير، يحتاج الجسم إلى الكالسيوم لبناء عظام قوية والحفاظ عليها. يحتاج القلب والعضلات والأعصاب أيضًا إلى الكالسيوم ليعملوا بشكل صحيح.

 

وأكدت أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أنه يوجد بعض الدراسات التى تشير أن الكالسيوم، إلى جانب فيتامين د، قد يكون له فوائد تتجاوز صحة العظام: ربما الحماية من السرطان وداء السكري وارتفاع ضغط الدم. لكن الأدلة المتعلقة بهذه الفوائد الصحية ليست قاطعة.

 

وأوضحت، أن من يريد أن يأخذ الفائدة الكاملة من الالبان، فتوجد كل تلك الفائدة في قشطة اللبن.

 

 

 

 

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