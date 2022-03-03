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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحميك من ثلاثة أمراض .. فوائد غير متوقعة لفاكهة الكيوي

كيوى
كيوى

 فوائد صحية عديدة لفاكهة الكيوى لصحتك وللحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، وتعد فاكهة الكيوي من الفواكه التي من السهل جدًا دمجها مع العديد من الأطعمة الصحية الأخرى وتعد فاكهة الكيوي غنية بفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين هـ والعديد من مضادات الأكسدة الغنية 

ولكن بصرف النظر عن الاحتفاظ بفوائد الكيوي لفقدان الوزن ، فهل هذه الفاكهة آمنة بالفعل لمرضى السكر؟

تحتوي  فاكهة الكيوي  على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض بحوالي 48.5 ، لذلك لا تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم. 

وفقا لموقع "هيلث " تعد فاكهة  الكيوي من الفواكه التي تحتوي على أعلى نسبة من الألياف القابلة للذوبان والتي تساعد على امتصاص السكر بشكل أبطأ والحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع أو الانخفاض بشكل كبير.

1. تخفيف الربو

فاكهة الكيوي. تظهر تحسنًا في حالة الرئتين لدى الأشخاص الذين يتناولون الفاكهة بانتظام ، بما في ذلك فاكهة الكيوي لأنها يمكن أن تقلل من ضيق التنفس لدى مرضى الربو.

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2. هضم أفضل

تشير الدراسات إلى أن فاكهة الكيوي مفيدة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ، ومنع الإمساك ومتلازمة القولون العصبي التي يمكن أن تحدث بانتظام في الأشخاص الذين لا يتناولون كمية كافية من الألياف ومع ذلك ، فإن حوالي 180 جرامًا من الكيوي تكفي لفيتامين سي في اليوم ، وهو عنصر مهم في زيادة مقاومة الجسم للأمراض ، ومن بينها الأنفلونزا.

3.  ضبط ضغط الدم

يمكن لمحتوى الكيوي أن يخفض ضغط الدم وهذا يعني أن الكيوي يمكن أن يساعد في منع مخاطر الإصابة بالأمراض التي تنشأ بسبب ارتفاع ضغط الدم ، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في فوائد فاكهة الكيوي الذهبي يمكن أيضًا أن يمنع الأمراض الناجمة عن تلف الحمض النووي ، مثل أمراض القلب والسرطان.

5. تحسين نوعية النوم

 تناول الحليب الدافئ ، أو تناول فاكهة الكيوي تلعب دورًا في النوم المريح لغناها  بمركبات السيروتونين التي تساعد في تحسين الذاكرة ووظيفة القلب والأوعية الدموية مع تقليل مخاطر الاكتئاب واضطرابات المزاج.

فاكهة فاكهة الكيوى مضادات الأكسدة فيتامين أ السكر في الدم الفواكه

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